Motorista alcoolizada e sem CNH bate em micro-ônibus e carro em Cachoeiro

Uma jovem de 25 anos bateu com o carro na traseira de um micro-ônibus e em um automóvel estacionado na noite desta quinta-feira (13), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela foi autuada por embriaguez ao volante.
A Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, militares constataram que a motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava visivelmente embriagada. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas contou aos policiais, segundo a PM, que estava bebendo com os amigos e decidiu pegar a direção do carro mesmo estando alcoolizada e inabilitada. A condutora foi encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a jovem de 25 anos foi autuada em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e liberada para responder em liberdade após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.