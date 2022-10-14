Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Liberada após fiança

Motorista alcoolizada e sem CNH bate em micro-ônibus e carro em Cachoeiro

Jovem de 25 anos disse à PM que estava bebendo com os amigos antes do acidente; condutora foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e liberada após pagar fiança

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 14:11

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 out 2022 às 14:11
Uma jovem de 25 anos bateu com o carro na traseira de um micro-ônibus e em um automóvel estacionado na noite desta quinta-feira (13), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela foi autuada por embriaguez ao volante. 
Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, militares constataram que a motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava visivelmente embriagada. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas contou aos policiais, segundo a PM, que estava bebendo com os amigos e decidiu pegar a direção do carro mesmo estando alcoolizada e inabilitada. A condutora foi encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a jovem de 25 anos foi autuada em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e liberada para responder em liberdade após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.

Veja Também

Incêndio atinge casa em Cachoeiro de Itapemirim; veja vídeo

Dupla é detida após invadir Iases para ajudar em fuga em Cachoeiro

Idoso fica com a perna presa em bueiro em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim CNH Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados