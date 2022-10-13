Dupla é detida após invadir Iases para ajudar em fuga em Cachoeiro

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos foram detidos após invadirem o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na região de Monte Líbano, na noite desta quarta-feira (12), para ajudarem na fuga de internos do local.
Segundo a Guarda Civil de Cachoeiro de Itapemirim, agentes socioeducativos flagraram o adolescente de 16 anos dentro do Iases com uma serrinha e pé de cabra, o detiveram e acionaram a corporação e a Polícia Militar. O outro suspeito, de 19 anos, foi preso em uma residência perto do local. A PM disse que ele foi localizado em casa, acompanhado da mãe.
Para a PM, os agentes relataram que flagraram pelas câmeras de segurança, dois suspeitos, sendo que um estava no pátio interno da instituição e o outro no lado externo, junto à cerca de proteção.
A Guarda Civil informou que, ao ser questionado sobre o que fazia no local, o adolescente disse que ele e o homem receberiam R$ 1 mil cada para levar ferramentas para ajudar na fuga de internos do Iases de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente e o jovem foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram ouvidos e liberados, já que o caso precisa de apuração aprofundada. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município.
Em nota, o Iases disse que "assim que o adolescente de 16 anos acessou o espaço de segurança da unidade, a equipe de agentes que estava de plantão no local já estava preparada e efetuou a apreensão dele. Já o outro suspeito, um homem de 19 anos, estava ao lado de fora e foi preso pela equipe da unidade com ajuda da Polícia Militar logo após o fato".