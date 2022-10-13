Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Dupla é detida após invadir Iases para ajudar em fuga em Cachoeiro

Adolescente de 16 anos estava com uma serrinha e um pé de cabra e confessou que ele e outro suspeito receberiam R$ 1 mil para levar ferramentas ao local e ajudar na fuga de internos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 out 2022 às 10:06

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 10:06

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos foram detidos após invadirem o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na região de Monte Líbano, na noite desta quarta-feira (12), para ajudarem na fuga de internos do local.
Duas pessoas são detidas após invadirem o Iases de Cachoeiro de Itapemirim
Guarda Civil de Cachoeiro e a Polícia Militar participaram da ação em que suspeitos foram detidos Crédito: Divulgação
Segundo a Guarda Civil de Cachoeiro de Itapemirim, agentes socioeducativos flagraram o adolescente de 16 anos dentro do Iases com uma serrinha e pé de cabra, o detiveram e acionaram a corporação e a Polícia Militar. O outro suspeito, de 19 anos, foi preso em uma residência perto do local. A PM disse que ele foi localizado em casa, acompanhado da mãe.
Para a PM, os agentes relataram que flagraram pelas câmeras de segurança, dois suspeitos, sendo que um estava no pátio interno da instituição e o outro no lado externo, junto à cerca de proteção.
A Guarda Civil informou que, ao ser questionado sobre o que fazia no local, o adolescente disse que ele e o homem receberiam R$ 1 mil cada para levar ferramentas para ajudar na fuga de internos do Iases de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente e o jovem foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram ouvidos e liberados, já que o caso precisa de apuração aprofundada. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município.
Em nota, o Iases disse que "assim que o adolescente de 16 anos acessou o espaço de segurança da unidade, a equipe de agentes que estava de plantão no local já estava preparada e efetuou a apreensão dele. Já o outro suspeito, um homem de 19 anos, estava ao lado de fora e foi preso pela equipe da unidade com ajuda da Polícia Militar logo após o fato".

Veja Também

Homem que se passava por policial civil é preso em Cachoeiro

Diretora acha drogas dentro de mochila de aluna de 11 anos em Cachoeiro

Motoboy é assaltado ao chegar em casa após o trabalho em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim guarda municipal Iases ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados