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Destruição

Acidente entre dois caminhões e carro deixa um ferido em Baixo Guandu

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima foi socorrida. O trecho no km 90 da BR 259 flui em sistema de pare e siga

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 15:46

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 out 2022 às 15:46
Acidente entre dois caminhões e um carro deixa um ferido em Baixo Guandu
Os caminhões bateram na BR 259 e ambos ficaram avariados; uma pessoa foi socorrida com ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro registrado no fim da manhã desta sexta-feira (14), deixou uma pessoa ferida no km 90 da BR 259, localidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima foi socorrida, mas ainda não se sabe a gravidade do estado de saúde.
Nas imagens é possível ver a lateral de um do caminhão frigorífico bastante destruída e aberta. O outro veículo pesado ficou com a cabine muito avariada, principalmente no lado do motorista.
Acidente entre dois caminhões e um carro deixa um ferido em Baixo Guandu
O caminhão frigorífico de uma empresa da região teve a lateral bastante destruída no acidente Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista do caminhão frigorífico não ficou ferido. Já o condutor do caminhão-tanque ficou preso às ferragens do veículo e foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após ser retirado, o homem foi deixado aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros e levou a vítima para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
No carro estavam o motorista e carona, que tiveram escoriações leves e foram levados para o Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, um pela ambulância dos Bombeiros e outro pela ambulância do município.
Os bombeiros também realizaram a limpeza da pista, pois houve derramamento de combustível do carro. Após o fim da limpeza, o local foi deixado aos cuidados da PRF, que, em atualização ás 18h30, informou que a rodovia foi liberada.
Acidente entre dois caminhões e um carro deixa um ferido em Baixo Guandu
Acidente envolvendo dois caminhões e um carro ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira (14) Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

14/10/2022 - 6:46
A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista foi liberada após às 18h. O texto foi atualizado. 

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