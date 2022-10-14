Acidente entre dois caminhões e carro deixa um ferido em Baixo Guandu

Os caminhões bateram na BR 259 e ambos ficaram avariados; uma pessoa foi socorrida com ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro registrado no fim da manhã desta sexta-feira (14), deixou uma pessoa ferida no km 90 da BR 259, localidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu , na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima foi socorrida, mas ainda não se sabe a gravidade do estado de saúde.

Nas imagens é possível ver a lateral de um do caminhão frigorífico bastante destruída e aberta. O outro veículo pesado ficou com a cabine muito avariada, principalmente no lado do motorista.

O caminhão frigorífico de uma empresa da região teve a lateral bastante destruída no acidente Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista do caminhão frigorífico não ficou ferido. Já o condutor do caminhão-tanque ficou preso às ferragens do veículo e foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após ser retirado, o homem foi deixado aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros e levou a vítima para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

No carro estavam o motorista e carona, que tiveram escoriações leves e foram levados para o Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, um pela ambulância dos Bombeiros e outro pela ambulância do município.

Os bombeiros também realizaram a limpeza da pista, pois houve derramamento de combustível do carro. Após o fim da limpeza, o local foi deixado aos cuidados da PRF, que, em atualização ás 18h30, informou que a rodovia foi liberada.

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira (14) Crédito: Leitor | A Gazeta