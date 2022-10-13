Engavetamento com moto e três veículos deixa trânsito lento na BR-262 Crédito: Diony Silva

Um engavetamento envolvendo três carros e uma moto deixou o trânsito lento, no sentido Vitória, por volta de 9h30 desta quinta-feira (13) na altura do trevo de alto Lage, em Cariacica.

Segundo os motoristas envolvidos, o acidente aconteceu após um outro motorista forçar uma ultrapassagem no local.

O motorista de um carro de funerária, para proteger um motociclista que seguia logo a frente, reduziu a velocidade e os veículos que seguiam atrás não conseguiram frear, provocando o engavetamento.

A Secretaria de Defesa Social de Cariacica (Semdefes) informou agentes de trânsito foram ao local, na avenida Mário Gurgel (BR-262), para orientar o tráfego.