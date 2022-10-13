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Em Cariacica

Engavetamento com moto e três veículos deixa trânsito lento na BR-262

Acidente aconteceu na altura do trevo de alto Lage, em Cariacica, e não deixou feridos.Segundo os envolvidos, colisão foi provocada por um outro motorista que forçou uma ultrapassagem

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 11:23
Engavetamento com moto e três veículos deixa trânsito lento na BR-262
Engavetamento com moto e três veículos deixa trânsito lento na BR-262 Crédito: Diony Silva
Um engavetamento envolvendo três carros e uma moto deixou o trânsito lento, no sentido Vitória, por volta de 9h30 desta quinta-feira (13) na altura do trevo de alto Lage, em Cariacica.
Segundo os motoristas envolvidos, o acidente aconteceu após um outro motorista forçar uma ultrapassagem no local.
O motorista de um carro de funerária, para proteger um motociclista que seguia logo a frente, reduziu a velocidade e os veículos que seguiam atrás não conseguiram frear, provocando o engavetamento.
A Secretaria de Defesa Social de Cariacica (Semdefes) informou agentes de trânsito foram ao local, na avenida Mário Gurgel (BR-262), para orientar o tráfego.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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