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Acidente

Motociclista morre atropelado por carro após queda em Itapemirim

Vítima se desequilibrou ao atingir o baú de outra moto e caiu no asfalto. Um carro que passava pelo local no momento do acidente acabou atropelando o motociclista

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 10:51

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 out 2022 às 10:51
Um motociclista morreu atropelado por um carro após cair de moto na rodovia entre Marataízes e Safra, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), e o condutor do automóvel foi levado para uma delegacia. Os envolvidos não tiveram nomes e idades divulgados.
Polícia Militar informou que foi acionada e, quando os militares chegaram ao local da ocorrência, o motociclista já estava sem vida. Amigos da vítima contaram aos policiais que estavam viajando com o homem, acompanhando em outro veículo, e, quando estavam perto de chegar a Marataízes, o motociclista se assustou com câmeras do cerco eletrônico às margens da rodovia, pensando que seriam de radar.
Ainda conforme relatos dos amigos da vítima aos policiais, o motociclista acabou atingindo o baú de outra moto que seguia na frente dele e caiu no asfalto, no sentido contrário da via. Ele acabou sendo atropelado por um carro que passava no momento do acidente.
Motociclista morre após ser atropelado por carro em Itapemirim
Motociclista morreu após cair e ser atropelado por carro na localidade de Campo Acima, em Itapemirim Crédito: Telespectador | A Gazeta
Segundo a PM, o condutor do carro disse aos militares que não teve tempo de reagir e tentar desviar, evitando o atropelamento. Ele foi conduzido para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.
Polícia Civil (PC) informou que "o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Regional de Itapemirim".
Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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