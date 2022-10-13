Motociclista morre atropelado por carro após queda em Itapemirim

Um motociclista morreu atropelado por um carro após cair de moto na rodovia entre Marataízes e Safra, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim , no Sul do Estado . O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), e o condutor do automóvel foi levado para uma delegacia. Os envolvidos não tiveram nomes e idades divulgados.

Polícia Militar informou que foi acionada e, quando os militares chegaram ao local da ocorrência, o motociclista já estava sem vida. Amigos da vítima contaram aos policiais que estavam viajando com o homem, acompanhando em outro veículo, e, quando estavam perto de chegar a Marataízes , o motociclista se assustou com câmeras do cerco eletrônico às margens da rodovia, pensando que seriam de radar.

Ainda conforme relatos dos amigos da vítima aos policiais, o motociclista acabou atingindo o baú de outra moto que seguia na frente dele e caiu no asfalto, no sentido contrário da via. Ele acabou sendo atropelado por um carro que passava no momento do acidente.

Motociclista morreu após cair e ser atropelado por carro na localidade de Campo Acima, em Itapemirim Crédito: Telespectador | A Gazeta

Segundo a PM, o condutor do carro disse aos militares que não teve tempo de reagir e tentar desviar, evitando o atropelamento. Ele foi conduzido para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

Polícia Civil (PC) informou que "o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Regional de Itapemirim".