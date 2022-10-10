Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Itapemirim

Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado. A Polícia Militar informou que foi acionada na noite desse domingo (9) e encontrou o corpo dentro do imóvel. A vítima não teve nome e idade divulgados.
A PM disse que o solicitante da ocorrência relatou estar voltando da igreja quando populares que estavam na rua disseram que o morador de uma casa teria sido atingido por disparos de arma de fogo e estava morto. Após verificarem o ocorrido, os militares acionaram a Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", acrescentou.