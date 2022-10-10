Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Itapemirim

Segundo a PM, populares relataram que o morador de uma casa teria sido atingido por disparos de arma de fogo e estava morto dentro da residência na noite deste domingo (9)

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 12:29

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 12:29
Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado. A Polícia Militar informou que foi acionada na noite desse domingo (9) e encontrou o corpo dentro do imóvel. A vítima não teve nome e idade divulgados.
Viatura da Polícia Militar
PM foi acionada e encontrou homem morto a tiros no interior de uma residência no bairro Itaoca, em Itapemirim Crédito: Carlos Alberto Silva
A PM disse que o solicitante da ocorrência relatou estar voltando da igreja quando populares que estavam na rua disseram que o morador de uma casa teria sido atingido por disparos de arma de fogo e estava morto. Após verificarem o ocorrido, os militares acionaram a Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", acrescentou.

Veja Também

Jovem é morto ao voltar de posto de saúde com a família em Itapemirim

Operação do Ibama mira barcos pesqueiros em Itapemirim

PRF apreende granada, munições e armas na BR 101, em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados