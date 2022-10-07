Jovem é morto ao voltar de posto de saúde com a família em Itapemirim

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (7), no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu quando Fernando Henriques Marques Carvalho estava com a mulher e a filha de dois anos voltando de um posto de saúde, para onde a criança havia sido levada tomar vacina. No local, cerca de 17 cápsulas da arma de fogo foram encontradas pela polícia.
Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, a irmã da vítima – que pediu para não ser identificada – explicou que o irmão estava a caminho de uma unidade de saúde com a filha e a mulher e disse não saber o que pode ter motivado o crime.
A Polícia Militar informou que, segundo relatos de testemunhas, Fernando entregou a filha para a esposa dele, mãe da criança, quando percebeu a presença dos atiradores.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. A reportagem procurou a corporação para saber sobre o atendimento à ocrrência e a investigação do crime. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.