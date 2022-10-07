Jovem é morto ao voltar de posto de saúde com a família em Itapemirim

A Polícia Militar esteve no local do crime, no distrito de Itaipava, em Itapemirim, e revelou que cerca de 17 cápsulas de arma foram encontradas

Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, a irmã da vítima – que pediu para não ser identificada – explicou que o irmão estava a caminho de uma unidade de saúde com a filha e a mulher e disse não saber o que pode ter motivado o crime.