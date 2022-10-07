Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é morto ao voltar de posto de saúde com a família em Itapemirim

Crime aconteceu quando Fernando Henriques Marques Carvalho estava com a mulher e a filha de dois anos voltando de um posto de saúde, para onde a criança havia sido levada tomar vacina

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 13:35

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 out 2022 às 13:35
Homem é morto a tiros em Itapemirim, no Sul do ES
A Polícia Militar esteve no local do crime, no distrito de Itaipava, em Itapemirim, e revelou que cerca de 17 cápsulas de arma foram encontradas Crédito: Alice Sousa
Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (7), no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu quando Fernando Henriques Marques Carvalho estava com a mulher e a filha de dois anos voltando de um posto de saúde, para onde a criança havia sido levada tomar vacina. No local, cerca de 17 cápsulas da arma de fogo foram encontradas pela polícia.
Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, a irmã da vítima – que pediu para não ser identificada – explicou que o irmão estava a caminho de uma unidade de saúde com a filha e a mulher e disse não saber o que pode ter motivado o crime.
A Polícia Militar informou que, segundo relatos de testemunhas, Fernando entregou a filha para a esposa dele, mãe da criança, quando percebeu a presença dos atiradores.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. A reportagem procurou a corporação para saber sobre o atendimento à ocrrência e a investigação do crime. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

PRF apreende granada, munições e armas na BR 101, em Itapemirim

Homem morre esmagado ao pintar barco em praia de Itapemirim

Pescador encontra corpo em meio a pedras do Monte Aghá, em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime Itapemirim ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados