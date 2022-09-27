Homem morre esmagado ao pintar barco em praia de Itapemirim

Pintor morre esmagado por barco em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem morreu esmagado por um barco que ele estava pintando na Praia de Itaipava, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a vítima estava fazendo a pintura com o dono da embarcação quando o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (27).

A Guarda Municipal de Itapemirim informou que o acidente aconteceu por volta de 11h. Familiares da vítima disseram que o barco estava atracado na Praia de Itaipava, parte na areia e o restante na água. A embarcação não estaria calçada devidamente e acabou tombando sobre o homem. O dono da embarcação conseguiu pular e sofreu lesões leves, enquanto a vítima ficou presa embaixo da estrutura.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma máquina retro-escavadeira e diversos homens no local suspendendo a embarcação e retirando a vítima. Uma ambulância municipal levou o homem com vida até o Hospital Menino Jesus, no município, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A Gazeta procurou a corporação e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. O nome da vítima não foi divulgado. A perícia da Polícia Civil foi acionada.procurou a corporação e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. O nome da vítima não foi divulgado.

Em nota, a prefeitura disse que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos do pintor que perdeu a vida. "Ressaltamos que a embarcação não estava no estaleiro municipal, que é de responsabilidade da Prefeitura de Itapemirim, e sim na areia da praia. Destacamos ainda que está em andamento um projeto de ampliação do estaleiro, que vai passar a comportar mais embarcações em manutenção, para que os barcos não fiquem ancoradas na beira da praia", expôs. Além disso, informou que está prestando total assistência à família da vítima.

TESTEMUNHAS

O repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, conversou com testemunhas que informaram o nome da vítima: Alexandre Porto de Abreu, de 45 anos. Natural do Rio Grande do Sul, ele era conhecido como Gaúcho, e trabalhava como pescador na região de Itaipava há mais de 25 anos.

Além disso, amigos lamentaram a morte de Alexandre. “Ele não tem família aqui, é toda do Rio Grande do Sul. Então a gente que morava próximo dele percebia que ele não ficava parado, trabalhava na roça, pintava barco, fazia tudo um pouco. Era pescador, chegou do mar esses dias”, relatou um homem que não quis se identificar.

Segundo o repórter, o outro homem não teve o nome divulgado. Depois de ter sido atendido no Hospital Menino Jesus, ele foi liberado no fim desta tarde. Sobre o barco, pescadores contaram que a embarcação passava por manutenção há algum tempo e pesa mais de 10 toneladas.