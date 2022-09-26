Acidente entre três carros deixa quatro pessoas feridas em Anchieta

Um acidente envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas na noite desse domingo (25), na ES 060, no Centro de Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Segundo ocorrência da Polícia Militar, o motorista de um dos veículos contou que um carro que seguia na contramão teria provocado a batida, mas ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão.
O motorista do Toyota Etios contou aos policiais no local que estava voltando para casa no sentido Piúma - Anchieta, com a esposa e a filha no carro, quando um Fiat Uno invadiu a contramão na altura de um frigorífico na região. Segundo o homem, ele não conseguiu desviar e evitar a colisão.
O Chevrolet Cruze, que seguia atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do Toyota Etios. Os motoristas dos dois veículos realizaram o teste do etilômetro e ambos resultados deram negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Carros batem de frente e acidente deixa quatro pessoas feridas em Anchieta
Entre os feridos que foram levados ao Pronto Atendimento de Anchieta, o Corpo de Bombeiros informou que está uma adolescente que sofreu uma lesão na cabeça e se queixava de dores no peito As outras três vítimas são adultos, atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma ambulância municipal.
O motorista do Fiat Uno também foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado para uma delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o homem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.