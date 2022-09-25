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Prisma e Corsa

Acidente com dois carros deixa um ferido na Reta da Penha, em Vitória

Um dos motoristas precisou ser levado para o hospital no sábado (24); o outro dirigia um carro que não estava licenciado e acabou guinchado
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 set 2022 às 17:34

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 17:34

Acidente envolveu dois carros na Reta da Penha, em Vitória
Acidente envolveu dois carros na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Alberto Borém
Um motorista ficou ferido depois de sofrer um acidente na noite deste sábado (24), em Vitória. A batida envolveu dois carros – dos quais um não estava licenciado e acabou guinchado – e aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, conhecida como Reta da Penha, na altura da Praia do Canto. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, a colisão foi entre um Prisma e um Corsa. “O Prisma estava com o licenciamento vencido e foi guinchado. O condutor realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Já o motorista do Corsa foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.” A dinâmica do acidente não foi esclarecida.
Em nota, a Polícia Civil explicou que “em acidentes em que não há vítimas fatais nem detidos em flagrante, a legislação exige a manifestação da vítima para que a ação penal de lesão corporal seja iniciada”. A orientação é que o ferido vá até a delegacia do bairro onde mora ou à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito para representar contra o autor.

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