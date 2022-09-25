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Barra do Jucu

Mulher de 26 anos morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Vítima estava em motoneta quando batida aconteceu, na manhã deste domingo (25); testemunha disse que motorista da caminhonete não permaneceu no local
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 set 2022 às 17:02

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 17:02

Uma mulher de 26 anos, identificada como Aracely Guimarães, morreu em um acidente de trânsito que aconteceu na Rodovia do Sol (ES 060), em Vila Velha, na manhã deste domingo (25). A batida envolveu uma caminhonete e uma moto – que era conduzida pela vítima. Segundo o relato de uma testemunha, o motorista do carro não permaneceu no local.
Em nota, a Polícia Militar esclareceu a dinâmica do acidente. “No local, uma testemunha disse que trafegava pela via quando observou uma caminhonete, em alta velocidade, passando no sinal amarelo. No momento em que o condutor reduziu a velocidade, uma motoneta colidiu na traseira do veículo.” O Samu chegou a ser acionado, mas a mulher não resistiu.
Aracely Guimarães, 26 anos, morreu no local do acidente
Araceli Guimarães, 26 anos, morreu no local do acidente Crédito: Reprodução
Responsável por administrar a via, a concessionária Rodosol afirmou que a colisão ocorreu por volta das 7h, no quilômetro 13 da pista do sentido Sul (Guarapari). O trecho fica na altura da Barra do Jucu.
Já a Polícia Civil informou que recolheu o corpo e o encaminhou para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde seria examinado e liberado aos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT). 

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