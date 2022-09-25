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Investigação

Corpo é encontrado dentro de casa após incêndio em Vitória

Bombeiros acharam o cadáver depois de combater as chamas na manhã deste domingo (25); residência fica no bairro Maria Ortiz
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 set 2022 às 16:07

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 16:07

Coluna de fumaça de incêndio em casa no bairro Maria Ortiz, em Vitória, podia ser vista de longe na manhã deste domingo (25)
Coluna de fumaça de incêndio em casa no bairro Maria Ortiz, em Vitória, podia ser vista de longe na manhã deste domingo (25) Crédito: Leitor | A Gazeta
O corpo de uma pessoa foi encontrado dentro de uma casa no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na manhã deste domingo (25) – depois que os Bombeiros apagaram um incêndio que atingiu a residência. Não há informações sobre a identidade nem a causa da morte. Também são desconhecidas a origem e a motivação do incêndio.
De acordo com os Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 8h. “A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam uma casa. O combate foi realizado, e o fogo extinto. Ao vasculharem o imóvel, os militares encontraram uma vítima, em óbito”, informou, em nota.
A corporação ainda disse que “não há qualquer informação sobre as causas do incêndio até o momento” e que o laudo que vai poder apontá-la “tem prazo mínimo de 40 dias” para ficar pronto. Depois que o corpo foi achado, a perícia da Polícia Civil também foi acionada e esteve na residência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver". O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e necropsiado. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", afirmou.

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