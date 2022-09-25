Corpo é encontrado dentro de casa após incêndio em Vitória

O corpo de uma pessoa foi encontrado dentro de uma casa no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na manhã deste domingo (25) – depois que os Bombeiros apagaram um incêndio que atingiu a residência. Não há informações sobre a identidade nem a causa da morte. Também são desconhecidas a origem e a motivação do incêndio.
De acordo com os Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 8h. “A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam uma casa. O combate foi realizado, e o fogo extinto. Ao vasculharem o imóvel, os militares encontraram uma vítima, em óbito”, informou, em nota.
A corporação ainda disse que “não há qualquer informação sobre as causas do incêndio até o momento” e que o laudo que vai poder apontá-la “tem prazo mínimo de 40 dias” para ficar pronto. Depois que o corpo foi achado, a perícia da Polícia Civil também foi acionada e esteve na residência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver". O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e necropsiado. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", afirmou.