Suspeita de bomba mobiliza esquadrão no Terminal de Carapina

Abandonado dentro de uma caixa no Terminal de Carapina, na Serra, um objeto com fio vermelho assustou passageiros que estavam no local na manhã deste domingo (25). Com medo de ser uma bomba, eles acionaram a Polícia Militar, que isolou a área. No entanto, tudo não passou de um susto: eram apenas baterias de geladeira.
“O material estava com fios à mostra, parecendo ser um artefato explosivo. O local foi isolado para prevenir maiores riscos, e o esquadrão antibomba do Batalhão de Missões Especiais foi acionado. Após os trabalhos, ficou constatado que eram baterias de geladeira”, informou a PM.
Os objetos estavam enrolados com uma fita, dentro de uma caixa de papelão, na qual também havia uma mochila. Tudo foi deixado por alguém ao lado de um dos quiosques do Terminal de Carapina, na Serra. Temporariamente, os embarques feitos na área isolada precisaram ser desviados para outro ponto do espaço.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb), que é a responsável pela administração dos terminais na Grande Vitória, afirmou que “por volta das 6h, foi encontrado um artefato que aparentava ser um material explosivo, em uma das plataformas do Terminal Carapina".
“Os vigilantes acionaram a Polícia Militar, e o esquadrão antibombas foi ao local. Por volta das 10h, a plataforma foi desinterditada e o material foi retirado e recolhido pela equipe especializada da PM. Tratava-se de uma bateria de geladeira", concluiu, em nota.