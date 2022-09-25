Pai e filho, em moto, morrem em acidente em Barra de São Francisco

Um homem de 34 anos e o filho dele de 5 anos morreram em um acidente envolvendo um carro e uma moto na manhã deste domingo (25) em Vila Paulista, interior de Barra de São Francisco, Norte do Estado. Com a batida, os veículos firam completamente destruídos. O corpo da criança foi arremessado para debaixo de uma ponte.

A Polícia Civil só divulgou o primeiro nome das vítimas. Hélio, de 34 anos, vinha em uma motocicleta com o filho Gabriel, 5, e a mulher dele, Keila, de 32. No carro estava um jovem de 25 anos. O rapaz perdeu o controle do veículo, capotou na pista e acabou batendo na moto, onde estava a família.

Família estava em moto que se envolveu no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A mulher de 32 anos teve ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, que fica em Barra de São Francisco. Já o motorista do carro não teve ferimentos. Assim que a Polícia Civil chegou ao local ele foi preso e levado à Delegacia de Barra de São Francisco.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem vinha de uma festa em Ecoporanga. No momento do acidente, o motorista do carro fez o teste com o etilômetro, o conhecido bafômetro. Mas ele não conseguiu soprar o suficiente no equipamento.