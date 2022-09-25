Pai e filho, em moto, morrem em acidente em Barra de São Francisco

Um homem de 34 anos e o filho dele de 5 anos morreram em um acidente envolvendo um carro e uma moto na manhã deste domingo (25) em Vila Paulista, interior de Barra de São Francisco, Norte do Estado. Com a batida, os veículos firam completamente destruídos. O corpo da criança foi arremessado para debaixo de uma ponte.
A Polícia Civil só divulgou o primeiro nome das vítimas. Hélio, de 34 anos, vinha em uma motocicleta com o filho Gabriel, 5, e a mulher dele, Keila, de 32. No carro estava um jovem de 25 anos. O rapaz perdeu o controle do veículo, capotou na pista e acabou batendo na moto, onde estava a família.
A mulher de 32 anos teve ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, que fica em Barra de São Francisco. Já o motorista do carro não teve ferimentos. Assim que a Polícia Civil chegou ao local ele foi preso e levado à Delegacia de Barra de São Francisco.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem vinha de uma festa em Ecoporanga. No momento do acidente, o motorista do carro fez o teste com o etilômetro, o conhecido bafômetro. Mas ele não conseguiu soprar o suficiente no equipamento.
Na tarde de domingo (25), ele foi encaminhado ao Sistema Médico Legal (SML) de Colatina para fazer um exame de sangue para verificar se ele tinha feito ou não o uso de bebida alcoólica.