Acidente em Cachoeiro: motociclista é arremessado após bater em carro

Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro em uma rua do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (22). Câmeras de segurança flagraram o momento da batida (veja acima).
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h30, próximo ao ponto conhecido como Trevo da Coca-Cola. Nas imagens é possível ver o momento em que o motociclista atinge o carro que está seguindo no sentido contrário. Com o impacto da colisão ele chega a ser arremessado por cima do outro veículo.
A PM informou que somente o piloto da moto ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.