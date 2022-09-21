Carro atropela homem de 75 anos em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro atropelou um homem de 75 anos no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (21).
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros, a vítima apresentava sinais de traumatismo craniano, porém, estava acordado e orientado. O motorista do veículo ficou no local enquanto o atendimento era realizado.
Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município e informações sobre o estado de saúde não foram divulgadas.
Além do Samu, a Polícia Militar também esteve no local e orientou o trânsito.