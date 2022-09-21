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Acidente

Carro atropela homem de 75 anos em Cachoeiro de Itapemirim

O atropelamento ocorreu na manhã desta quarta (21), no Centro da cidade. Segundo o Samu, a vítima apresentava sinais de traumatismo craniano
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 set 2022 às 16:14

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 16:14

Um carro atropelou um homem de 75 anos no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (21).
Carro atropela homem de 75 anos em Cachoeiro de Itapemirim
Um homem de 75 anos sofreu um atropelamento na manhã desta quarta-feira (21), no Centro de Cachoeiro Crédito: Divulgação \ Samu
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros, a vítima apresentava sinais de traumatismo craniano, porém, estava acordado e orientado. O motorista do veículo ficou no local enquanto o atendimento era realizado.
Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município e informações sobre o estado de saúde não foram divulgadas.
Além do Samu, a Polícia Militar também esteve no local e orientou o trânsito.

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