Acidente entre carro e moto mata três pessoas em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com informações de familiares de Iago aos militares, ele havia saído de sua casa, na localidade de Gironda e seguia sentido a Cachoeiro. Já Matheus Abdenor Koppe dirigia o Volkswagen Gol, esatava na pista contrária, e seguia sentido a Soturno.

Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, por volta das 18h50, para recolher os corpos de três homens, de 21, 21 e 23 anos, vitimas de colisão na Rodovia ES 164, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.