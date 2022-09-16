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Sul do ES

Acidente entre carro e moto mata três pessoas em Cachoeiro de Itapemirim

Samu atestou o óbito de três homens no local, na tarde desta sexta-feira (16); batida aconteceu na ES 164, na altura do bairro Village da Luz
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 set 2022 às 20:37

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 20:37

Três pessoas morreram em um acidente que envolveu um carro e uma moto, na tarde desta sexta-feira (16). A batida aconteceu na ES 164, perto de uma empresa do setor de rochas, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Vídeos mostram o Gol branco contorcido e um corpo em uma área de vegetação, às margens da rodovia.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h. Um médico da equipe atestou o óbito de três homens no local.

Três homens morrem em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, o acidente aconteceu na saída de Cachoeiro de Itapemirim para o município de Vargem Alta. Das vítimas, Matheus Abdenor Koppe, de 23 anos, e Solimar Vitor Costa, de 21 anos, estavam no carro e outra, identificada por Iago Bernadino Valadão, de 21 anos, estava na moto. 
De acordo com informações de familiares de Iago aos militares, ele havia saído de sua casa, na localidade de Gironda e seguia sentido a Cachoeiro. Já Matheus Abdenor Koppe dirigia o Volkswagen Gol, esatava na pista contrária, e seguia sentido a Soturno. 
Três homens morrem em acidente em Cachoeiro de Itapemirim
Iago Bernadino Valadão foi uma das vítimas do acidente na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PM
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, por volta das 18h50, para recolher os corpos de três homens, de 21, 21 e 23 anos, vitimas de colisão na Rodovia ES 164, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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