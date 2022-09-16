Acidente entre carro e moto mata três pessoas em Cachoeiro de Itapemirim

Três pessoas morreram em um acidente que envolveu um carro e uma moto, na tarde desta sexta-feira (16). A batida aconteceu na ES 164, perto de uma empresa do setor de rochas, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Vídeos mostram o Gol branco contorcido e um corpo em uma área de vegetação, às margens da rodovia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h. Um médico da equipe atestou o óbito de três homens no local.
Três homens morrem em acidente em Cachoeiro de Itapemirim
Segundo informações passadas pela Polícia Militar, o acidente aconteceu na saída de Cachoeiro de Itapemirim para o município de Vargem Alta. Das vítimas, Matheus Abdenor Koppe, de 23 anos, e Solimar Vitor Costa, de 21 anos, estavam no carro e outra, identificada por Iago Bernadino Valadão, de 21 anos, estava na moto.
De acordo com informações de familiares de Iago aos militares, ele havia saído de sua casa, na localidade de Gironda e seguia sentido a Cachoeiro. Já Matheus Abdenor Koppe dirigia o Volkswagen Gol, esatava na pista contrária, e seguia sentido a Soturno.
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, por volta das 18h50, para recolher os corpos de três homens, de 21, 21 e 23 anos, vitimas de colisão na Rodovia ES 164, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.