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Rodovia do Contorno

Pedestre é atropelado por moto em acidente na BR 101, na Serra

Atropelamento aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (16), na altura do bairro André Carloni; vítima foi levada para o hospital estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2022 às 20:11

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 20:11

Um pedestre foi atropelado por um motociclista no final da tarde desta sexta-feira (16), na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro André Carloni, na Serra. O acidente foi registrado por volta das 17h40, no sentido Norte (Cariacica-Serra). Motoristas fizeram imagens de como o trânsito ficou congestionado (confira acima).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, que fica no município. O estado de saúde dela não foi informado.
Testemunhas relataram aos agentes que o motociclista teria passado no corredor, entre os veículos, antes do acidente – o que ainda não foi confirmado pela corporação.
Concessionária que administra a rodovia, a Eco101 afirmou que o atropelamento aconteceu no quilômetro 271. "Uma pessoa foi encaminhada ao hospital, e a faixa sentido Norte ficou interditada", informou. Em nota, a empresa esclareceu que o trecho foi totalmente liberado por volta das 18h40.

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