Pedestre é atropelado por moto em acidente na BR 101, na Serra

Testemunhas relataram aos agentes que o motociclista teria passado no corredor, entre os veículos, antes do acidente – o que ainda não foi confirmado pela corporação.

Concessionária que administra a rodovia, a Eco101 afirmou que o atropelamento aconteceu no quilômetro 271. "Uma pessoa foi encaminhada ao hospital, e a faixa sentido Norte ficou interditada", informou. Em nota, a empresa esclareceu que o trecho foi totalmente liberado por volta das 18h40.