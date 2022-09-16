Pedestre é atropelado por moto em acidente na BR 101, na Serra

Um pedestre foi atropelado por um motociclista no final da tarde desta sexta-feira (16), na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro André Carloni, na Serra. O acidente foi registrado por volta das 17h40, no sentido Norte (Cariacica-Serra). Motoristas fizeram imagens de como o trânsito ficou congestionado (confira acima).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, que fica no município. O estado de saúde dela não foi informado.
Testemunhas relataram aos agentes que o motociclista teria passado no corredor, entre os veículos, antes do acidente – o que ainda não foi confirmado pela corporação.
Concessionária que administra a rodovia, a Eco101 afirmou que o atropelamento aconteceu no quilômetro 271. "Uma pessoa foi encaminhada ao hospital, e a faixa sentido Norte ficou interditada", informou. Em nota, a empresa esclareceu que o trecho foi totalmente liberado por volta das 18h40.