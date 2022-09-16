Vídeo: acidente entre caminhões deixa dois feridos em Rio Bananal

Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta é possível ver a lateral do caminhão-baú destruída, além de partes da estrutura caídas pela rodovia. A porta do lado do motorista chegou a ser arrancada e ficou bastante amassada. Com o impacto da batida, o tanque do outro veículo foi parar às margens da pista (veja acima).