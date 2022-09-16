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ES 245

Vídeo: acidente entre caminhões deixa dois feridos em Rio Bananal

Caminhão-trator e caminhão-baú colidiram lateralmente nesta sexta-feira (16); motorista e passageiro do veículo de carga precisaram ser socorridos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 set 2022 às 19:44

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 19:44

Dois caminhões se envolveram em um acidente na tarde desta sexta-feira (16) na ES 245, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um caminhão-trator e um caminhão-baú colidiram lateralmente. O motorista e o passageiro do veículo de carga ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta é possível ver a lateral do caminhão-baú destruída, além de partes da estrutura caídas pela rodovia. A porta do lado do motorista chegou a ser arrancada e ficou bastante amassada. Com o impacto da batida, o tanque do outro veículo foi parar às margens da pista (veja acima).
Ainda de acordo com a PM, o motorista do caminhão-baú precisou ser levado para o hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado. Já o passageiro recebeu atendimento dos socorristas no local e foi liberado. O condutor do outro automóvel realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo a corporação.

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