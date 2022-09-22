Motociclista cai e tem pescoço queimado ao ser atingido por fios no ES

Motociclista sofre acidente e tem pescoço queimado ao ser atingido por fiação no ES Crédito: Paulo Vitor Machado

Um motociclista sofreu um acidente ao ser atingido por fiação que estava pendurada em um poste de uma rua no Centro, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Paulo Vitor Machado, de 25 anos, ia de moto para o trabalho em uma distribuidora de bebidas na manhã desta quinta-feira (22) quando foi atingido pelos fios no pescoço. Ele foi socorrido e levado para o hospital. As marcas do acidente ficaram no corpo do jovem.

"Eram fios claros. Não dava para ver. Na hora que passou no meu pescoço eu senti tudo queimando. Foi um susto." Paulo Vitor Machado - Vítima do acidente

Paulo conta que após o primeiro impacto com os fios que o atingiram no pescoço, ele caiu da moto. “Tinha fios caídos no chão também, o que fez com que a moto derrapasse. Foi sorte, porque se eu não tivesse caído os fios continuariam presos no meu pescoço”, relatou.

Além dos ferimentos no pescoço devido aos fios, Paulo teve outras escoriações corpo pela queda.

Motociclista é atingido por fiação em Linhares

Pessoas que passavam no local pararam para socorrer o jovem que ficou caído no chão embaixo da moto. O acidente ocorreu perto do batalhão do Corpo de Bombeiros , e os militares fizeram o resgate dele até o Hospital Geral de Linhares. Após passar por exames, o rapaz recebeu alta.

Moradores do local disseram para o jovem que momentos antes um caminhão havia passado e derrubado os fios.

PREFEITURA E EDP

Procurada, a Prefeitura de Linhares disse, em nota, que "a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que o Município é responsável pela manutenção do parque de iluminação pública, o que não inclui fiação e demais itens de distribuição de energia elétrica, que é de responsabilidade da EDP."

A reportagem também procurou a EDP, que informou que vai notificar as empresas responsáveis pela fiação para o reparo dos fios o mais rápido possível. Veja nota na íntegra:

“A EDP informa que os cabos pertencem e são de responsabilidade de empresas de telecomunicações. E, são as próprias empresas que respondem pela operação e manutenção dos seus equipamentos. A Concessionária notificará às empresas responsáveis para a necessidade de reparo dos fios o mais rápido possível.”

“O compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), com o objetivo de redução dos custos aos usuários dos serviços. O tema do compartilhamento dos postes pelas empresas de telecomunicações/internet é uma pauta nacional e, atualmente, faz parte da Consulta Pública (073/21) aberta pela ANEEL e ANATEL, visando aprimorar o processo de ocupação dos referidos postes pelas empresas de telecomunicações/internet em todo País.”

“A EDP é uma das empresas que contribuiu com os reguladores para aprimorar as regras que tratam desse compartilhamento. Além disso, a Distribuidora notifica sistematicamente as empresas de telecomunicações/internet, com objetivo de melhorar/regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet. Vale ressaltar que as intervenções nos cabos de serviços de telecomunicações/internet devem ser sempre realizadas pelas empresas proprietárias dos referidos cabos, tendo em vista o risco de interrupção na prestação dos serviços de telecomunicações/internet, que são essenciais para a sociedade em geral e, em especial, para hospitais, escolas, segurança pública, órgãos públicos, entre outros.”