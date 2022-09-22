Bombeiros tentam apagar incêndio no Parque Paulo César Vinha, em Guarapari

O Corpo de Bombeiros Militar também informou, em nota, que o helicóptero do Notaer foi acionado para prestar apoio na ocorrência, que está em andamento. Além disso, a equipe do parque e do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também está no local auxiliando nos trabalhos.