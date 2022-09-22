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Fogo na vegetação

Bombeiros tentam apagar incêndio no Parque Paulo César Vinha, em Guarapari

Chamas atingem a região desde a manhã desta quinta (22), na altura do bairro Village do Sol; helicóptero do Notaer e o Iema também foram acionados para conter o incêndio

Publicado em 

22 set 2022 às 16:56

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:56

Um incêndio atinge há mais de 12 horas uma área de vegetação do Parque Estadual Paulo César Vinha, no bairro Village do Sol, em Guarapari, nesta quinta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes de militares de Anchieta e Guarapari foram deslocadas para o local. Por volta das 21h, a assessoria da corporação informou que eles ainda atuavam no combate às chamas.
O Corpo de Bombeiros Militar também informou, em nota, que o helicóptero do Notaer foi acionado para prestar apoio na ocorrência, que está em andamento. Além disso, a equipe do parque e do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também está no local auxiliando nos trabalhos.
A RodoSol, concessionária responsável pelo trecho da rodovia que corta o Parque Paulo César Vinha, informou que a fumaça e o fogo não prejudicam o fluxo pela via. 

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