Bombeiros tentam apagar incêndio no Parque Paulo César Vinha, em Guarapari

Um incêndio atinge há mais de 12 horas uma área de vegetação do Parque Estadual Paulo César Vinha, no bairro Village do Sol, em Guarapari, nesta quinta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes de militares de Anchieta e Guarapari foram deslocadas para o local. Por volta das 21h, a assessoria da corporação informou que eles ainda atuavam no combate às chamas.
O Corpo de Bombeiros Militar também informou, em nota, que o helicóptero do Notaer foi acionado para prestar apoio na ocorrência, que está em andamento. Além disso, a equipe do parque e do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também está no local auxiliando nos trabalhos.
A RodoSol, concessionária responsável pelo trecho da rodovia que corta o Parque Paulo César Vinha, informou que a fumaça e o fogo não prejudicam o fluxo pela via.