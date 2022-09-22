Vitória: homem tenta assaltar mulher, perde dedo em acidente e volta para buscar

Motorista de aplicativo parou para ajudar vítima e acabou batendo na motocicleta do suspeito Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Parece até história inventada, mas aconteceu na Praia do Canto , em Vitória : um homem de 24 anos tentou assaltar uma mulher, se envolveu num acidente, perdeu o dedo e depois voltou para buscar a parte decepada. No fim das contas, ele acabou detido pela Guarda Municipal, na manhã desta quinta-feira (22).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 8h o suspeito, a bordo de uma motocicleta, tentou assaltar uma mulher de 51 anos.

A vítima chegou a ser agredida pelo criminoso. Um motorista de aplicativo que passava pelo local viu a cena e tentou ajudar, e acabou jogando o veículo em cima da motocicleta. Com a colisão, o suspeito perdeu um dedo da mão esquerda e fugiu correndo pela rua.

"Eu vi uma senhora sendo agredida, o cara tentando tomar a bolsa dela, aí eu tentei colocar o carro aqui para poder ajudar. Eu achava que era algum feminicídio, veio na minha cabeça isso. Achei muita covardia! Por isso que eu ia tentar ajudar, mas acabou ocorrendo esse acidente." X - Motorista de aplicativo, em entrevista à TV Gazeta

A Guarda Municipal foi acionada e encontrou a vítima com alguns ferimentos na cabeça, causados pelo suspeito. Enquanto os agentes faziam buscas pelo local, o criminoso voltou, com uma sacola com gelo, para buscar o dedo.

Ele e a vítima foram levados ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá. Após atendimento, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A mulher teve alta no final da manhã.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.