Incêndio atinge casa abandonada em São Gabriel da Palha

Um incêndio atingiu uma casa no início da tarde desta quinta-feira (22) no bairro Glória, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O fogo consumiu o imóvel que ficou totalmente destruído. Em um vídeo é possível ver as chamas altas que assustaram moradores do local. Segundo a Defesa Civil do município, a residência estava abandonada, e era ocupada por usuários de drogas. Ninguém ficou ferido.
A Defesa Civil informou existir a suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado por usuários de drogas que ocupam o local, porém ainda não há certeza se foi ou não intencional.
A estrutura da casa ficou parcialmente abalada. Uma equipe da Defesa Civil continua no local para demolir parte da casa que fica do lado da calçada, e evitar riscos de que a estrutura desabe.