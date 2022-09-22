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Incêndio atinge casa abandonada em São Gabriel da Palha

Em um vídeo é possível ver as chamas altas que assustaram moradores próximos. Segundo a Defesa Civil do município, a residência estava abandonada e não houve feridos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 set 2022 às 16:00

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:00

Um incêndio atingiu uma casa no início da tarde desta quinta-feira (22) no bairro Glória, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O fogo consumiu o imóvel que ficou totalmente destruído. Em um vídeo é possível ver as chamas altas que assustaram moradores do local. Segundo a Defesa Civil do município, a residência estava abandonada, e era ocupada por usuários de drogas. Ninguém ficou ferido.
Foram cerca de duas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros até o fogo ser controlado. Além da Defesa Civil, a Prefeitura do município também enviou um caminhão pipa para ajudar no combate.
A Defesa Civil informou existir a suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado por usuários de drogas que ocupam o local, porém ainda não há certeza se foi ou não intencional.
A estrutura da casa ficou parcialmente abalada. Uma equipe da Defesa Civil continua no local para demolir parte da casa que fica do lado da calçada, e evitar riscos de que a estrutura desabe.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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