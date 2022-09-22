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Ferimentos graves

Vendedor de coco fica ferido após ataque de pitbull em Guarapari

Homem teve entrada autorizada no quintal de casa para vender coco e, no local, cachorro teria se soltado da coleira e o atacou. Vítima sofreu ferimentos na boca e nas pernas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2022 às 10:33

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 10:33

Vendedor de coco ficou ferido após ser mordido por pitbull
Vendedor de coco ficou ferido após ser mordido por pitbull Crédito: Reprodução/redes sociais
Um vendedor de coco ficou gravemente ferido após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no bairro Kubitschek, em Guarapari, na noite de terça-feira (20). O homem sofreu ferimentos na boca e nas pernas e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e, no local, uma mulher relatou aos policiais que compartilha com parentes o quintal, que dá acesso a três residências diferentes.
Segundo ela, o homem havia chegado ao local para vender coco e teve a entrada autorizada no quintal, mas o pitbull que pertence ao irmão dela se soltou da coleira e atacou o vendedor.
A PM informou que, questionado pelos militares sobre o ocorrido, o tutor do animal disse que o cão é dócil, mas atacou o homem porque ele chegou ao local com uma faca grande na mão e um cachimbo.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA de Guarapari e não há informações sobre o estado de saúde dele. O dono do pitbull foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari.
Procurada pela reportagem, a Policia Civil disse que, até o momento, não há representação do crime. “Cabe destacar, que o crime de lesão corporal depende de representação criminal”, informou a corporação em nota.
A Polícia Civil destacou que a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari vai oficiar a equipe de zoonoses para que seja feita a análise do animal.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. “A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou.

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