Vendedor de coco fica ferido após ataque de pitbull em Guarapari

Vendedor de coco ficou ferido após ser mordido por pitbull Crédito: Reprodução/redes sociais

Um vendedor de coco ficou gravemente ferido após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no bairro Kubitschek, em Guarapari, na noite de terça-feira (20). O homem sofreu ferimentos na boca e nas pernas e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Segundo a Polícia Militar , uma equipe foi acionada e, no local, uma mulher relatou aos policiais que compartilha com parentes o quintal, que dá acesso a três residências diferentes.

Segundo ela, o homem havia chegado ao local para vender coco e teve a entrada autorizada no quintal, mas o pitbull que pertence ao irmão dela se soltou da coleira e atacou o vendedor.

PM informou que, questionado pelos militares sobre o ocorrido, o tutor do animal disse que o cão é dócil, mas atacou o homem porque ele chegou ao local com uma faca grande na mão e um cachimbo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA de Guarapari e não há informações sobre o estado de saúde dele. O dono do pitbull foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari.

Procurada pela reportagem, a Policia Civil disse que, até o momento, não há representação do crime. “Cabe destacar, que o crime de lesão corporal depende de representação criminal”, informou a corporação em nota.

Polícia Civil destacou que a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari vai oficiar a equipe de zoonoses para que seja feita a análise do animal.