Na ES 315

Adolescente de moto morre em acidente após atingir vaca em Boa Esperança

Segundo a Polícia Militar, com o impacto do acidente, Geovany Lucas Costa Ramos, de 16 anos, morreu no local, a cerca de 3 km do distrito de Bela Vista
Vinícius Lodi

23 set 2022 às 10:45

Um adolescente de 16 anos que estava de moto morreu após atropelar uma vaca que estava na ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (22) e vítima foi identificada pela Polícia Militar como Geovany Lucas Costa Ramos.
Segundo a PM, com o impacto do acidente, o adolescente morreu no local, por volta das 19h. O local onde ocorreu o atropelamento a aproximadamente 3 km do distrito de Bela Vista.
A perícia da Polícia Civil informou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança.

Viu algum erro?
