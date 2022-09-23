Adolescente de moto morre em acidente após atingir vaca em Boa Esperança

Um adolescente de 16 anos que estava de moto morreu após atropelar uma vaca que estava na ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (22) e vítima foi identificada pela Polícia Militar como Geovany Lucas Costa Ramos.
Segundo a PM, com o impacto do acidente, o adolescente morreu no local, por volta das 19h. O local onde ocorreu o atropelamento a aproximadamente 3 km do distrito de Bela Vista.
A perícia da Polícia Civil informou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança.