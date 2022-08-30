Incêndio destrói 150 hectares de terrenos em Boa Esperança e Nova Venécia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação e destruiu cerca de 150 hectares de seis propriedades rurais nesta segunda-feira (29) na comunidade da Japira, em Boa Esperança, e parte de propriedade de Nova Venécia, município vizinho, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil de Boa Esperança, o fogo começou por volta das 9 horas e só foi controlado às 21 horas.
“A suspeita é que uma faísca da rede elétrica tenha caído na pastagem, começando o incêndio. Agradeço todas as equipes já mencionadas que contribuíram para que o fogo fosse controlado”, disse Bruno Bronzon, coordenador de Proteção e Defesa Civil de Boa Esperança.
As chamas atingiram uma área de pastagem, plantio de eucalipto e área de reserva legal. O combate ao fogo contou com a Defesa Civil de Boa Esperança e Nova Venécia, duas equipes do Corpo de Bombeiros e equipes de bombeiros civis voluntários do projeto Guardiões do Bioma.
INCÊNDIO EM JOÃO NEIVA
Em João Neiva, no Norte do Estado, outro incêndio de grandes proporções atinge já há seis dias uma área de reserva do jequitibá rosa e áreas de pastagens, na localidade de Barra do Triunfo. Os bombeiros ainda tentam controlar as chamas
Com os ventos fortes que atingem a região, desde esta segunda-feira (29), o fogo se alastrou e foi preciso a ajuda de um helicóptero para o combate, já que o incêndio atingiu um local de difícil acesso.