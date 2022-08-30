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Em recuperação

Macaco barbado é resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro

Animal resgatado na manhã desta segunda-feira (29) se recupera na clínica veterinária do Instituto Federal do Espírito Santo  (Ifes) em Alegre
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2022 às 12:52

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 12:52

Um bugio (Alouatta seniculus), conhecido como guariba ou macaco barbado, foi resgatado nesta segunda-feira (29) após ser vítima atropelado em uma rodovia no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O animal recebe cuidados na clínica veterinária do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Alegre.
Segundo a chefe da Floresta Nacional de Pacotuba, Augusta Rosa Guimarães, a instituição foi acionada por um morador da região, que informou sobre a existência de um animal às margens da estrada que havia sido atropelado e não se levantava. Uma equipe foi ao local e levou o macaco barbado para a unidade de conservação, com objetivo de oferecer conforto e segurança a ele.
“Ele estava muito machucado, pois recebeu uma pancada na cabeça. Levamos o animal ao Ifes de Alegre, que sempre nos ajuda a acolher e cuidar dos animais. Ele está estável, recebendo soro e ontem à noite se alimentou. Esperamos que ele se recupere logo. Após a recuperação, ele retornará à floresta”, disse Augusta.
Macaco barbado é resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro
Macaco barbado foi resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro Crédito: Divulgação | Floresta Nacional de Pacotuba
A chefe da Floresta Nacional de Pacotuba explicou que, devido ao período de seca, os animais saem em busca de alimento e água e atravessam a rodovia. Por conta da imprudência e do excesso de velocidade de alguns motoristas, eles acabam sendo vítimas de atropelamento.
Augusta Rosa alertou que os motoristas devem ter cuidado ao passar por regiões de mata. “É comum nesta época ver animais atropelados na pista, geralmente, são encontrados mortos. No ano passado, dois tamanduás-mirins morreram e, neste ano, um morreu”, contou.
A Floresta Nacional de Pacotuba é unidade de conservação federal que protege uma área de 450 hectares do bioma Mata Atlântica.

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