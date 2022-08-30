Macaco barbado é resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro

Segundo a chefe da Floresta Nacional de Pacotuba, Augusta Rosa Guimarães, a instituição foi acionada por um morador da região, que informou sobre a existência de um animal às margens da estrada que havia sido atropelado e não se levantava. Uma equipe foi ao local e levou o macaco barbado para a unidade de conservação, com objetivo de oferecer conforto e segurança a ele.

“Ele estava muito machucado, pois recebeu uma pancada na cabeça. Levamos o animal ao Ifes de Alegre, que sempre nos ajuda a acolher e cuidar dos animais. Ele está estável, recebendo soro e ontem à noite se alimentou. Esperamos que ele se recupere logo. Após a recuperação, ele retornará à floresta”, disse Augusta.

Macaco barbado foi resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro Crédito: Divulgação | Floresta Nacional de Pacotuba

A chefe da Floresta Nacional de Pacotuba explicou que, devido ao período de seca, os animais saem em busca de alimento e água e atravessam a rodovia. Por conta da imprudência e do excesso de velocidade de alguns motoristas, eles acabam sendo vítimas de atropelamento.

Augusta Rosa alertou que os motoristas devem ter cuidado ao passar por regiões de mata. “É comum nesta época ver animais atropelados na pista, geralmente, são encontrados mortos. No ano passado, dois tamanduás-mirins morreram e, neste ano, um morreu”, contou.