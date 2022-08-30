De Vila Velha ao "fim do mundo": a aventura de morador do ES sobre duas rodas

O analista financeiro Raphael Girelli pretende chegar ao fim do mundo Crédito: Arquivo pessoal

A partir do dia 9 de setembro, um morador do Espírito Santo vai experimentar o maior desafio da vida sobre duas rodas. Tudo com o objetivo de chegar ao fim do mundo, local como é chamada a cidade de Ushuaia, na Argentina , no extremo Sul da América do Sul. É um dos pontos mais próximos da Antártida e tido como o maior desafio até agora da vida do motociclista Raphael Girelli. O analista financeiro de 31 anos mora em Vila Velha e deve percorrer todo o trajeto em até três meses.

Até o início de dezembro, Raphael deve passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Foz do Iguaçu e Paraguai até chegar na Argentina, onde passará pela Patagônia até Ushuaia. Na volta, o analista escolheu passar pelo Chile.

O analista financeiro Raphael Girelli já rodou por outras partes da América Crédito: Arquivo pessoal

Não é a primeira vez que Raphael vai acumular milhares de quilômetros pilotados em uma mesma viagem. A moto, que agora toma conta do estilo de vida do mineiro morador do Espírito Santo, entrou na vida de Raphael por necessidade. Quando morava em Belo Horizonte, a motocicleta foi o meio procurado para evitar trânsito e chegar mais rápido ao trabalho.

"Comecei a andar de moto com 18 anos e não tem ninguém na minha família que pilote. A moto chegou na minha vida por necessidade de transporte" Raphael Girelli - Analista financeiro e motociclista

Morando no Estado vizinho, o filho queria ver os pais com mais frequência e aproveitou a moto na garagem para fazer a primeira viagem interestadual da vida. Entre Belo Horizonte e Vila Velha, onde os pais moravam, Raphael ainda aproveitou para conhecer a Estrada Real. O caminho foi construído no período colonial para facilitar dos produtos retirados nas minas até o litoral brasileiro.

Uma das primeiras aventuras de Raphael foi na Estrada Real, construída durante o período colonial Crédito: Arquivo pessoal

Rodeado pela história do Brasil, Raphael Girelli parece ter tomado gosto pelas grandes viagens. Foi um momento, segundo ele, de novas descobertas e experiências.

"Eu nunca tinha saído do Estado de moto, mas encontrei como sugestão a Estrada Real. Era um caminho de trilha, bem diferente. Foi nesse momento que eu encarei a aventura da estrada", afirma.

Depois do roteiro BH-Vitória, Raphael decidiu expandir a rota para a América do Sul. Um ano de planejamento resultou em uma viagem que durou 232 dias, passando por sete países do continente. Foram quase oito meses para fazer todo o trajeto, que terminou em um livro: EXPEDIÇÃO LOST LANDER - 232 dias pela América do Sul.

A moto e a caban: O que Raphael Girelli precisa para conhecer a América do Sul Crédito: Arquivo pessoal

Em uma nova experiência pela América, no próximo dia 9, Raphael Girelli dá partida rumo ao extremo Sul da Argentina, onde é considerado o fim do mundo.

"Estava planejando fazer uma nova viagem, mas não sabia para onde ir. Estava procurando a maior aventura possível. O Ushuaia é a última cidade antes da Antártida. Viajar sozinho é sempre um momento de autoconhecimento, hora de colocar as ideias no lugar" Raphael Girelli - Analista financeiro e motociclista

Raphael Girelli, motociclista de Vila Velha, quer conhecer o fim do mundo