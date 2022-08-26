Déborah Medrado e Geovanna Santos prontas para o Mundial de Ginástica Rítmica

Déborah Medrado e Geovanna Santos fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

As atletas capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos se preparam para a disputa do Mundial de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária, realizado entre 14 e 19 de setembro, competição que dá vaga para os Jogos Olímpicos de Paris para os três primeiros colocados.

As jovens representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e além da maior competição esportiva do mundo, marcaram presença na recente disputa do Pan-Americano de Ginástica, realizado em julho, no Rio de Janeiro

Após preparação em Aracaju com a delegação do conjunto brasileiro, Déborah, de apenas 20 anos, vai com grandes expectativas para o Mundial 2022. Em 2018, a jovem serrana ficou fora competição por conta de uma lesão no pé. “Com treinos fortes e focando em acertar a série, aumentamos nossa meta de dificuldade para brigarmos com os primeiros do mundo”, contou.

Atualmente disputando a Copa do Mundo da Romênia, Déborah utiliza a competição como um impulso para o Mundial da Bulgária. “Iremos testar as mudanças da coreografia e arrumaremos os detalhes. Com essa Copa do Mundo já vai dar para ver como será o Mundial, pois irão competir 24 conjuntos”, explicou.

Logo após a Copa, que termina no domingo (28), a capixaba viaja para a Bulgária e foca em duas semanas intensas de preparação para o Mundial. “A maior motivação é ver que podemos fazer muita história nessa competição. Já provamos na Copa do Mundo de Pesaro [Itália] com nossa medalha de bronze o quanto somos capazes. Vamos em busca de resultados cada vez mais expressivos”, cravou Déborah.

GEOVANNA SANTOS QUER BRILHAR NO INDIVIDUAL

Já Geovanna Santos, natural de Pinheiros , região norte do Estado , compete individualmente no Mundial 2022. A jovem capixaba vem de resultados expressivos no Campeonato Brasileiro, onde foi vice-campeã no individual geral e no Pan-Americano do Rio de Janeiro, quando conquistou dois ouros e duas pratas. “O objetivo é chegar no Mundial bem preparada e executar as séries da melhor forma possível. Estamos nos preparando em Vitória e vou direto daqui para a Bulgária”, contou.

Também com 20 anos, a capixaba viaja motivada para o Mundial e espera inspirar novas atletas. “Minha maior motivação é continuar mostrando a ginástica rítmica brasileira para o mundo, conseguir representar muito bem o meu País, e continuar sendo inspiração para muitas ginastas com o mesmo sonho que eu. Acreditem que tudo vale a pena, nada é impossível”, frisou Geovanna.

Mesmo com muitas competições após o Mundial, Geovanna já quer cravar a vaga olímpica para os Jogos de Paris 2024 e participar da segunda Olimpíada de sua carreira, se tornando a primeira ginasta brasileira a ir para duas Olimpíadas em modalidades diferentes: o conjunto e o individual.