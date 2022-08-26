Déborah Medrado e Geovanna Santos prontas para o Mundial de Ginástica Rítmica

As atletas capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos se preparam para a disputa do Mundial de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária, realizado entre 14 e 19 de setembro, competição que dá vaga para os Jogos Olímpicos de Paris para os três primeiros colocados.
As jovens representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e além da maior competição esportiva do mundo, marcaram presença na recente disputa do Pan-Americano de Ginástica, realizado em julho, no Rio de Janeiro.
Após preparação em Aracaju com a delegação do conjunto brasileiro, Déborah, de apenas 20 anos, vai com grandes expectativas para o Mundial 2022. Em 2018, a jovem serrana ficou fora competição por conta de uma lesão no pé. “Com treinos fortes e focando em acertar a série, aumentamos nossa meta de dificuldade para brigarmos com os primeiros do mundo”, contou.
Atualmente disputando a Copa do Mundo da Romênia, Déborah utiliza a competição como um impulso para o Mundial da Bulgária. “Iremos testar as mudanças da coreografia e arrumaremos os detalhes. Com essa Copa do Mundo já vai dar para ver como será o Mundial, pois irão competir 24 conjuntos”, explicou.
Logo após a Copa, que termina no domingo (28), a capixaba viaja para a Bulgária e foca em duas semanas intensas de preparação para o Mundial. “A maior motivação é ver que podemos fazer muita história nessa competição. Já provamos na Copa do Mundo de Pesaro [Itália] com nossa medalha de bronze o quanto somos capazes. Vamos em busca de resultados cada vez mais expressivos”, cravou Déborah.
GEOVANNA SANTOS QUER BRILHAR NO INDIVIDUAL
Já Geovanna Santos, natural de Pinheiros, região norte do Estado, compete individualmente no Mundial 2022. A jovem capixaba vem de resultados expressivos no Campeonato Brasileiro, onde foi vice-campeã no individual geral e no Pan-Americano do Rio de Janeiro, quando conquistou dois ouros e duas pratas. “O objetivo é chegar no Mundial bem preparada e executar as séries da melhor forma possível. Estamos nos preparando em Vitória e vou direto daqui para a Bulgária”, contou.
Também com 20 anos, a capixaba viaja motivada para o Mundial e espera inspirar novas atletas. “Minha maior motivação é continuar mostrando a ginástica rítmica brasileira para o mundo, conseguir representar muito bem o meu País, e continuar sendo inspiração para muitas ginastas com o mesmo sonho que eu. Acreditem que tudo vale a pena, nada é impossível”, frisou Geovanna.
Mesmo com muitas competições após o Mundial, Geovanna já quer cravar a vaga olímpica para os Jogos de Paris 2024 e participar da segunda Olimpíada de sua carreira, se tornando a primeira ginasta brasileira a ir para duas Olimpíadas em modalidades diferentes: o conjunto e o individual.
Em Tóquio, a capixaba disputou os jogos com o conjunto da delegação brasileira, mas na sequência migrou para o individual para encarar novos desafios. “Quis tentar mais um desafio na minha vida já que um deles eu já tinha conquistado que foi competir uma Olimpíada. Agora no individual não é diferente e este objetivo segue comigo. Fico muito feliz pela trajetória que estou fazendo, e pela trajetória das minhas colegas do conjunto. Agradeço sempre a elas por ter realizado este sonho comigo. Tenho certeza que fiz a escolha certa. Fico feliz pelo que estou construindo na ginástica brasileira”, finalizou a capixaba.