Nova geração do atletismo capixaba brilha no Brasileiro Sub-18 e sonha alto

Ângelo, Ronicleiton e Gabriella briharam no Campeonato Brasileiro Sub-18 Crédito: Divulgação

Ângelo Miguel, Ronicleinton de Jesus e Gabriella Cazoti foram destaque e mostraram a força do esporte capixaba no cenário nacional. Na disputa realizada em Bragança Paulista, São Paulo , no último fim de semana, três capixabas brilharam e garantiram medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-18. Dentre os 807 atletas na disputa deste ano,foram destaque e mostraram a força do esporte capixaba no cenário nacional.

Ãngelo disputou os 100m no Campeonato Brasileiro e garantiu o ouro com folga sobre os adversários. Na cidade paulista, o capixaba colocou sua boa preparação e velocidade na pista para fazer o tempo de 11s18, desbancando os adversários.

Com preparação intensa desde o começo do ano, já visando o Brasileiro, Ângelo tinha grandes expectativas para a disputa. “Na hora da prova estava muito tranquilo e confiante em tudo o que treinei. Sempre há espaço para evoluir e aprender, e acredito que em alguns pontos eu evoluí bastante, consegui largar bem em todas as oportunidades e isso foi reflexo do treinamento” avaliou o capixaba.

Já atento às próximas competições, Ângelo se prepara para o Desafio da Velocidade , que acontece no próximo sábado (27), em Vitória , e também para a disputa dos Jogos da Juventude, em Aracaju , além da disputa no Sul-Americano de Atletismo Sub-18, em São Paulo.

O treinador Gabriel Gagliardi, que treina Ângelo desde 2017, destacou o orgulho de seu atleta. “Muito feliz com a conquista, fruto de muito treino e dedicação. Vamos trabalhar para que ele continue evoluindo e possa alcançar seus objetivos”, frisou Gagliardi.

Mirando o Sul-Americano, o treinador já prepara o atleta para a disputa. “A expectativa é continuar evoluindo e alcançar bons resultados. Nesse período de muitas competições o foco tem que ser sempre a próxima competição. A mais importante será o Sul-Americano, que será a primeira representando o Brasil”, analisou o treinador.

LANÇAMENTO DE DISCO

Outro capixaba em destaque, Ronicleiton de Jesus, atleta de Ponto Belo , garantiu a medalha de prata em disputa acirrada no lançamento de disco. Com a marca de 52m64, o capixaba cravou seu lugar no pódio. O pontobelense destacou sua preparação até a conquista. “Trabalhei bastante a mente, tive muito treino, foco. Só não consegui trazer a medalha de ouro por conta do frio”, contou o atleta.

Os termômetros em Bragança Paulista marcavam 10°C durante a disputa do brasileiro, e o frio foi um adversário a mais para os competidores. Ainda assim, os capixabas se esforçaram e garantiram o sexto lugar geral no quadro de medalhas.

“É muito boa a sensação de trazer uma medalha importante, ser um dos melhores do País e ainda ser reconhecido. Espero um dia ter a oportunidade de representar o Brasil , e quem sabe pegar o índice para participar das Olimpíadas”, finalizou o capixaba, mirando o futuro.

LANÇAMENTO DE DARDO

Já Gabriella Cazoti garantiu o ouro na disputa do lançamento de dardo. Com a marca de 42m01, a jovem alcançou o lugar mais alto do pódio. Também com treinos intensos, o desafio inicial de Gabriella foi na preparação física. “Após minha avaliação deste mês, minha técnica Jordana Carvalho disse que meu físico estava pronto e que eu não lançaria tanto para não gerar estresse muscular. O trabalho maior foi para corrigir pequenos vícios errôneos e acertar tudo. Deu certo”, contou a capixaba.

A boa preparação e a dedicação para o Brasileiro foram providenciais para o título. “Eu não esperava pelo primeiro lugar. Mesmo eu sabendo que estava treinando muito bem. Mas me dediquei muito para ganhar a prova. E este título brasileiro está sendo uma realização muito grande”, contou Gabriella, que também sonha com uma participação nas Olimpíadas e em defender a Seleção Brasileira.