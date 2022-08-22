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Atletas no ringue

Copa Espírito-Santense de Boxe acontece no próximo sábado em Vitória

Primeira edição do evento visa promover a modalidade no ES e revelar jovens talentos
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:27

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:27

Evento visa promover o esporte no Espírito Santo
Evento visa promover o esporte no Espírito Santo Crédito: Divulgação / FESBOXE
O Ginásio da Sesport, em Bento Ferreira, vai receber a 1ª Copa Espírito-Santense de Boxe. No próximo sábado (27), o evento vai reunir atletas de quatro categorias para a disputa da competição que visa expandir a modalidade no Estado.
De acordo com Rômulo Agulha, presidente da Federação Espírito-Santense de Boxe (FESBOXE), a ideia principal do torneio é fomentar a base da modalidade no solo capixaba. “A maioria das lutas serão infantis, pois a federação tem por fim trabalhar a base do boxe no Espírito Santo que esta carente de atletas de boxe olímpico”, contou Rômulo.
Além das lutas infantis, atletas das categorias cadete, juvenil e elite vão entrar no ringue no próximo fim de semana. Ainda de acordo com Rômulo, a competição visa reforçar o trabalho das federações esportivas do Estado, revelando mais atletas para o esporte nacional. “Estamos trabalhando com a base do esporte capixaba. Esperamos revelar vários atletas e nossa meta é colocar muitos capixabas na Seleção Brasileira de boxe”, complementou o presidente.

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