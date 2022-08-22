Copa Espírito-Santense de Boxe acontece no próximo sábado em Vitória

De acordo com Rômulo Agulha, presidente da Federação Espírito-Santense de Boxe (FESBOXE), a ideia principal do torneio é fomentar a base da modalidade no solo capixaba. “A maioria das lutas serão infantis, pois a federação tem por fim trabalhar a base do boxe no Espírito Santo que esta carente de atletas de boxe olímpico”, contou Rômulo.

Além das lutas infantis, atletas das categorias cadete, juvenil e elite vão entrar no ringue no próximo fim de semana. Ainda de acordo com Rômulo, a competição visa reforçar o trabalho das federações esportivas do Estado, revelando mais atletas para o esporte nacional. “Estamos trabalhando com a base do esporte capixaba. Esperamos revelar vários atletas e nossa meta é colocar muitos capixabas na Seleção Brasileira de boxe”, complementou o presidente.