Com a presença de atletas olímpicos, Desafio de Atletismo 2022 chega em Vitória

Thamer Villar vai competir na categoria sub-18 Crédito: Acervo Pessoal / Thamer Villar

Vitória vai receber um evento que promete ser um momento ímpar para o atletismo do Espírito Santo : o Desafio de Velocidade 2022. Cerca de 250 atletas estão na disputa que vai acontecer no sábado (27). A Federação Capixaba de Atletismo (Fecat) promete a presença de atletas olímpicos, que vão abrilhantar ainda mais o evento.

O Desafio de Velocidade vai acontecer na pista da Ufes , em Goiabeiras, e terá provas a partir das 8h. Os competidores estarão divididos em cinco categorias, no evento que será um dos mais importantes no calendário do atletismo.

André Schieck, presidente da Federação Capixaba de Atletismo (Fecat), explicou sobre o surgimento do desafio. “Queríamos trazer atletas de nível mundial e olímpico para competir entre eles, com isso daríamos a oportunidade para que os capixabas pudessem assistir aos atletas, além de competir com eles”, explicou André.

O projeto também visa fomentar as futuras gerações do esporte, colocando jovens ao lado de grandes nomes do atletismo. “A oportunidade surge também para as crianças que assistem aos atletas na TV. Vão ter a chance de estar perto, conhecer e participar do mesmo evento que eles, mesmo correndo em categorias diferentes”, analisou o presidente.

Além dos capixabas, recepcionando o evento e competindo, a primeira edição da competição receberá atletas do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Dentre eles, atletas olímpicos como Ana Carolina Azevedo, velocista dos 100m e 200m, cinco vezes campeã brasileira e que competiu na Olimpíada de Tóquio, e também Aldemir Júnior, presente nas Olimpíadas de Londres, Rio e Tóquio, são presenças confirmadas.

CHANCE PARA JOIA CAPIXABA BRILHAR

Dentro os destaques capixabas, Thamer Villar, atleta que participou do Mundial Sub-20 em Cali, na Colômbia, é presença garantida na pista da Ufes. O jovem de 17 anos tem grandes expectativas para o desafio. “Tenho treinado bastante e quero abaixar meu tempo, que é de 10s58. Para mim, ter os atletas de alto nível no nosso Estado é muito bom, por trazer uma visibilidade ótima para o atletismo capixaba”, contou em entrevista para A Gazeta.

Thamer valorizou a importância do evento para o esporte e para os atletas capixabas. “Vai ser bom para nós [atletas], que vamos ter a oportunidade de melhorar nossas marcas. É um torneio grande, que conta com a Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat), e isso com certeza vai ser muito bom para o atletismo. Acredito que vai ser uma das maiores e melhores competições aqui do Espírito Santo, e espero que tenha em outros anos, já que é importante para nós atletas competições como essa para que a gente possa melhorar nossas marcas, para Sul-Americano e Pan-Americano, por exemplo”, finalizou o capixaba.

COMO SERÁ O DESAFIO