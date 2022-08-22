É oficial! Foi dado o pontapé inicial na E-Taça EDP das Comunidades 2022

Lançamento da E-taça EDP das Comunidades Crédito: Fernando Madeira

A contagem regressiva para a terceira edição da E-Taça EDP das Comunidades acabou. A iniciativa, que é uma parceria entre EDP, Rede Gazeta e a Central das Comunidades, foi lançada oficialmente em coletiva que ocorreu no Centro de Eventos e Treinamentos (CET), nesta segunda-feira (22). A competição já está com inscrições abertas e terá sua grande decisão no dia 06 de novembro.

Para a edição desse ano, a E-Taça terá uma mudança na premiação principal. Cada jogador da equipe campeã leva para casa um cartão com crédito de R$ 2.500. Segundo e terceiros colocados ganham um jogo de uniformes completo. Além das premiações tradicionais, o campeonato conta com ações que vão premiar o torcedor mais engajado e a torcida mais animada.

O Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, destacou a importância do evento para a empresa. “A realização da Taça vem ao encontro do nosso propósito, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, seja ele econômico ou social”. Ele ainda exalta o papel social que o projeto possui para a vida das pessoas envolvidas.

Cronograma da Taça EDP das Comunidades Crédito: Breno Coelho

“Esse projeto acaba mudando a vida desses jovens. Muitos talentos saem daqui e chegam a lugares importantes no esporte. Além do apelo esportivo, tem também um apelo social muito forte. Enquanto os jovens estão participando da Taça, eles não estão nas ruas, e também recebem palestras educativas durante esse período.”

O Diretor Executivo da EDP, Fernando Saliba, acredita que a parceria é boa para aproximar a empresa da comunidade. “Queremos trabalhar para melhorar ainda mais a qualidade da energia que fornecemos, e, além disso, queremos trabalhar para levar nossa energia para desenvolver os jovens, fortalecendo as comunidades. Acredito que o mercado de games é muito forte atualmente, e esse envolvimento gera oportunidades para essas pessoas”.

Fernando Saliba, Diretor Executivo da EDP Crédito: Fernando Madeira

A E-Taça das Comunidades é benéfica para a vida das comunidades envolvidas. O diretor da Central das Comunidades, Marcelinho, elogiou o papel social da competição. “O envolvimento dos jovens no evento gera conhecimento para essas pessoas, e provoca neles a vontade de querer saber mais, com isso podendo se tornar uma grande pessoa, que sirva de exemplo para as futuras gerações”.

Um exemplo dessas oportunidades que a Taça gera, são as vivências que cada participante leva para sua vida. Para o treinador da equipe Muquiçaba, Elionai Ramalhete, é uma grande satisfação participar novamente. “Oportunidades estão sendo geradas, não para mim, mas para os meninos da comunidade. Essas pessoas estão ganhando dignidade, e estamos ansiosos para voltar a competir”.