Piloto morre em acidente durante o Campeonato Catarinense de Automobilismo

O acidente aconteceu cinco minutos antes do término da prova, que tinha três horas de duração. Marcelo chegou a ser atendido no local e foi levado para o Hospital Universitário Santa Terezinha, mas não sobreviveu.

"É com enorme pesar que a CBA, consternada, registra o falecimento do piloto Marcelo Cancelli, ocorrido neste domingo, 21, em acidente no Autódromo Cavalo de Aço, no município catarinense de Joaçaba. [...] Entusiasta do automobilismo, participou de provas não apenas do calendário catarinense, mas também de campeonatos nacionais como Velocidade na Terra e Turismo Nacional. Recentemente, venceu em Interlagos uma etapa da categoria Gold Turismo. Em meu nome pessoal e de toda a Família CBA, oremos para que o Pai o receba em toda sua Glória e que descanse na paz do Senhor", escreveu a CBA.