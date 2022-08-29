Jovem de Guaçuí é destaque no jiu-jítsu capixaba e mira Campeonato Brasileiro

Jamil, com kimono azul, na conquista da 4ª etapa do Circuito Estadual Crédito: Reprodução / Instagram @jamil.soaresjr

Jamil Soares Júnior, 21 anos, é um nome de destaque no esporte capixaba. O atleta de jiu-jítsu participa do Circuito Estadual da modalidade, competição em que conquistou o lugar mais alto do pódio em todas as quatro etapas realizadas até aqui.

O atleta de Guaçuí , na Região Sul do ES, tem competições nacionais no foco, e quer deixar sua marca no esporte. “Eu viso muito o Campeonato Brasileiro, mas em qualquer competição que vier, pode ter certeza que deixarei meu máximo no tatame”, contou.

A nível internacional, Jamil foi campeão na categoria no gi sem pano, quando participou do Sul-Americano X Combate, disputado em Vitória . O Capixaba também já foi vice-campeão brasileiro.

Na rotina de preparação, o capixaba faz dois treinos diários para manter o físico e a mente em movimento. “Desde quando comecei a treinar, faço treinos fortes diariamente. O ritmo só diminuiu quando parei para estudar para a prova da PM. Agora só aguardo o resultado e volto com treinos diários para ter uma boa preparação para os próximos campeonatos", pontuou.

Em apenas dois anos de prática no jiu-jítsu, os resultados satisfatórios de Jamil são o combustível para as próximas competições. “É incrível chegar no campeonato e já ser reconhecido pelos grandes atletas que já são faixa preta, marrom e roxa. Viso sempre o topo, mas tem dia que nada dá certo para nós e aí lembro que é tudo no tempo de Deus”, avaliou o capixaba.

Jamil também citou ídolos no esporte. “Sou fã do Mica Galvão, que é um faixa preta novo, porém vem ganhando tudo, sem falar da perda do incrível campeão mundial por oito vezes, Leandro Lo.”

GRATIDÃO

Nas redes sociais, Jamil sempre evidencia a gratidão aos apoiadores até aqui, principalmente ao pai. “Meu pai não foi um atleta. Mas ele é aquele cara tradicional, trabalhador e que dá sempre o melhor. Hoje nossa relação é uma das melhores, antes ele trabalhava muito e eu quando criança não entendia. Hoje sei que estou onde estou por causa dele e da minha mãe, minha rainha”, concluiu o lutador.