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Esporte Capixaba

Jovem de Guaçuí é destaque no jiu-jítsu capixaba e mira Campeonato Brasileiro

Jamil Sores venceu as quatro etapas do Circuito Estadual e com apenas dois anos no esporte coleciona medalhas importantes
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 ago 2022 às 16:29

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 16:29

Jamil, com kimono azul, após a 4ª etapa do Circuito Estadual de jiu-jítsu
Jamil, com kimono azul, na conquista da 4ª etapa do Circuito Estadual Crédito: Reprodução / Instagram @jamil.soaresjr
Jamil Soares Júnior, 21 anos, é um nome de destaque no esporte capixaba. O atleta de jiu-jítsu participa do Circuito Estadual da modalidade, competição em que conquistou o lugar mais alto do pódio em todas as quatro etapas realizadas até aqui.
O atleta de Guaçuí, na Região Sul do ES, tem competições nacionais no foco, e quer deixar sua marca no esporte. “Eu viso muito o Campeonato Brasileiro, mas em qualquer competição que vier, pode ter certeza que deixarei meu máximo no tatame”, contou.
A nível internacional, Jamil foi campeão na categoria no gi sem pano, quando participou do Sul-Americano X Combate, disputado em Vitória. O Capixaba também já foi vice-campeão brasileiro.
Na rotina de preparação, o capixaba faz dois treinos diários para manter o físico e a mente em movimento. “Desde quando comecei a treinar, faço treinos fortes diariamente. O ritmo só diminuiu quando parei para estudar para a prova da PM. Agora só aguardo o resultado e volto com treinos diários para ter uma boa preparação para os próximos campeonatos", pontuou.
Em apenas dois anos de prática no jiu-jítsu, os resultados satisfatórios de Jamil são o combustível para as próximas competições. “É incrível chegar no campeonato e já ser reconhecido pelos grandes atletas que já são faixa preta, marrom e roxa. Viso sempre o topo, mas tem dia que nada dá certo para nós e aí lembro que é tudo no tempo de Deus”, avaliou o capixaba.
Jamil também citou ídolos no esporte. “Sou fã do Mica Galvão, que é um faixa preta novo, porém vem ganhando tudo, sem falar da perda do incrível campeão mundial por oito vezes, Leandro Lo.”

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GRATIDÃO
Nas redes sociais, Jamil sempre evidencia a gratidão aos apoiadores até aqui, principalmente ao pai. “Meu pai não foi um atleta. Mas ele é aquele cara tradicional, trabalhador e que dá sempre o melhor. Hoje nossa relação é uma das melhores, antes ele trabalhava muito e eu quando criança não entendia. Hoje sei que estou onde estou por causa dele e da minha mãe, minha rainha”, concluiu o lutador.
No mês de setembro, o Espírito Santo recebe a 15ª edição da Copa Pepê, uma das competições mais importantes do calendário de jiu-jítsu, e também recebe etapa da Copa do Brasil BJJ Pro, nos dias 18 e 24, respectivamente. Jamil busca apoiadores para garantir sua participação nas competições. Atualmente o jovem conta com apoio de comerciantes locais, mas busca um patrocinador fixo para que possa buscar a participação em competições maiores ao redor do Brasil.

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