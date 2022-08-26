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Imortalizado

Lenda do kickboxing, Laécio Nunes será homenageado em São Paulo

Atleta terá sua biografia registrada no livro  ‘Black Belt Book’, que conta a trajetória de faixas pretas de qualquer modalidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:37

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:37

Laécio Nunes é um dos maiores nome do Full Contact Kickboxing
Laécio Nunes é um dos maiores nome do Full Contact Kickboxing Crédito: Acervo Pessoal
O Mestre Laécio Nunes, hexacampeão mundial de Full Contact Kickboxing, vai receber uma homenagem em São Paulo. Ele terá sua história imortalizada no livro ‘Black Belt Book’, que terá seu lançamento no próximo domingo (28), no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo do Campo-SP. O livro registra a biografia de faixas pretas, para que a trajetória deles seja registrada e reconhecida.
Laécio é fundador e presidente da Vitória Fighter. Desde 28 de junho de 2002, o atleta segue invicto, vencendo 55 lutas no período. Ao todo, representou o Brasil nas competições de full contact kickboxing em mais de 20 países. Além disso, ele também entrou para o Hall da Fama nos EUA. 
Nascido na cidade de Itanhém, na Bahia, Laécio Nunes se mudou para o Espírito Santo em 1985. Hoje aos 52 anos e com o título de cidadão espírito-santense, o atleta se considera capixaba, e perde a oportunidade de falar com amor da terra que o acolheu. “Me considero capixaba, tudo de bom na minha vida aconteceu aqui”, relata o grato hexacampeão mundial.

TRAJETÓRIA

O mestre Laécio Nunes possui em seu currículo seis premiações mundiais (em quatro categorias de três entidades: IKTA, CNKB e World PROF), três intercontinentais, dois sul-americanos e de um brasileiro (CBKB WAKO). Além disso, recebeu o World Master Elite, honraria que foi entregue pela ISKA, e que somente tres atletas no mundo já receberam: Don Willis, Bill Wallace e Denis Aleixo.
Recentemente, ganhou o prêmio Joe Lewis Eternal Warrior Award. Recebeu a premiação das mãos do presidente da PKA, o grão-mestre Joe Corley. Em 2021, participou do “Quem é Realmente Quem nas Artes Marciais”, ao lado de outros ícones ddo esporte. Perseverante, Laécio quer trazer novidades para a sua academia e continuar realizando o torneio ‘International Fighters Meeting’, que está na sua 27ª edição.

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