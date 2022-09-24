Carro capota, vítima é arremessada e outra fica presa às ferragens em Linhares

Duas pessoas ficaram feridas no início da manhã deste sábado (24) depois do carro em que elas estavam capotar no início na estrada que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, no litoral do município, no Norte do Espírito Santo. Uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo, enquanto a outra ficou presa às ferragens, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 5h50. Ainda não se sabe o que pode ter causado o capotamento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento à vítima que foi arremessada. Para retirar a outra, presa dentro veículo, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros.
Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos. Segundo os bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região.