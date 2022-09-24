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Acidente

Carro capota, vítima é arremessada e outra fica presa às ferragens em Linhares

Acidente aconteceu na estrada que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, no litoral. Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro dos feridos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 set 2022 às 13:25

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 13:25

Duas pessoas ficaram feridas no início da manhã deste sábado (24) depois do carro em que elas estavam capotar no início na estrada que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, no litoral do município, no Norte do Espírito Santo. Uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo, enquanto a outra ficou presa às ferragens, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 5h50. Ainda não se sabe o que pode ter causado o capotamento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento à vítima que foi arremessada. Para retirar a outra, presa dentro veículo, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros.
Carro ficou destruído após capotar em estrada de Linhares
Carro ficou destruído após capotar em estrada de Linhares Crédito: Cristian Miranda
Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos. Segundo os bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região.

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