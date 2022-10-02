PRF apreende granada, munições e armas na BR 101, em Itapemirim Crédito: PRF/Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu granadas, munições, pistolas e carregadores na tarde deste sábado (2), na BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Três homens, de 25, 31 e 51 anos, foram detidos. Um adolescente de 17 anos que estava com eles foi apreendido.

De acordo com informações da PRF, os agentes abordaram um veículo modelo Saveiro, com os 4 homens em seu interior. Durante a verificação dos integrantes do carro e dos seus pertences, foram encontradas muitas munições, armas e até um cinturão tático com 10 carregadores municiados e prontos.

Os ocupantes do veículo disseram que são amigos e estariam viajando juntos, porém nenhum deles apresentou nenhuma documentação para levar o armamento encontrado com eles.

Todos os homens foram detidos e encaminhados para a delegacia para que todas as demais providências fossem tomadas.

Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 25, 31 e 51 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Já o adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Veja o arsenal apreendido pela PRF: