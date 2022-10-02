PRF apreende granada, munições e armas na BR 101, em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu granadas, munições, pistolas e carregadores na tarde deste sábado (2), na BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Três homens, de 25, 31 e 51 anos, foram detidos. Um adolescente de 17 anos que estava com eles foi apreendido.
De acordo com informações da PRF, os agentes abordaram um veículo modelo Saveiro, com os 4 homens em seu interior. Durante a verificação dos integrantes do carro e dos seus pertences, foram encontradas muitas munições, armas e até um cinturão tático com 10 carregadores municiados e prontos.
Os ocupantes do veículo disseram que são amigos e estariam viajando juntos, porém nenhum deles apresentou nenhuma documentação para levar o armamento encontrado com eles.
Todos os homens foram detidos e encaminhados para a delegacia para que todas as demais providências fossem tomadas.
A Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 25, 31 e 51 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Já o adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
Veja o arsenal apreendido pela PRF:
- 1 granada;
- 1 Pistola Glock G17, GEN 4, 9mm c/ kit rajada e numeração raspada;
- 1 Pistola Glock .40 c kit rajada, customização com estampa de caveira e numeração raspada; 48 munições .40; 105 munições 9mm;
- 2 carregadores .40 p 30 munições, sendo 01 c estampa de caveira;
- 1 carregador .40 p 15 munições;
- 1 carregador 9mm p 30 munições de acrílico transparente marca ETSGROUP.US;
- 6 carregadores Glock 9mm, cor caqui, p 17 munições modelo 1587-01, sendo 3 com alongador;
- 2 carregadores 9mm sem marca, cor preta, p 17 munições;
- 1 cinturão tático com 08 porta carregadores e 01 coldre p Pistola. 40;
- 1 coldre p Pistola 9mm;
- 1 porta granada.