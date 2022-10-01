Quadrilha que atacou Santa Leopoldina planejava roubar banco em Cariacica

Município de Cariacica, na Grande Vitória Crédito: Prefeitura Municipal de Cariacica

A quadrilha que saqueou três bancos em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada de sexta-feira (30), planejava invadir uma loja de penhores da Caixa Econômica Federal, em Cariacica. A informação foi divulgada na tarde deste sábado (30), durante coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp).

O ataque na cidade da Grande Vitória contaria com a participação de até 30 homens, conforme informou o chefe da Divisão Patrimonial e titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), delegado Gabriel Monteiro. A descoberta foi feita no curso das investigações que resultaram na prisão de quatro membros de uma mesma família do Espírito Santo e na morte de cinco criminosos, todos suspeitos de integrar o grupo.

"Tivemos a informação de que esses criminosos estavam planejando outro crime, dessa mesma natureza, com esse mesmo terror, seria no município de Cariacica, em uma loja de penhores da Caixa Econômica Federal e, para isso, iriam usar aproximadamente 30 homens", afirmou.

QUATRO PRESOS E CINCO MORTOS EM OPERAÇÃO

As investigações sobre o ataque criminoso mostraram que a ação foi planejada por criminosos da Bahia e de São Paulo, com auxílio de uma família de Viana, na Grande Vitória . Até a tarde deste sábado (1º), a operação desencadeada por forças de segurança capixabas resultou na morte de cinco suspeitos, incluindo um dos principais criminosos envolvidos em roubos a bancos do Brasil, e prisão dos quatro familiares. Pelo menos três indivíduos ainda estão foragidos.

Após a invasão de três bancos da sede do município na madrugada de sexta-feira (30), as forças de segurança do Estado começaram as investigações sobre o caso. Durante a manhã, dois veículos usados na ação foram encontrados em Viana, na Grande Vitória. Um deles estava incendiado e o outro estava abandonado com vestígios deixados pelos criminosos.

O secretário de Segurança Pública do Estado, Márcio Celante, explicou que um terceiro veículo foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A partir de dados coletados dos três carros, a Polícia Civil conseguiu identificar um possível proprietário e o local onde ele residia. As forças policiais se dirigiram, então, até o bairro Universal, também em Viana, e constataram que a família do homem tinha ligação com a ação criminosa.

FAMÍLIA E FACÇÕES DE OUTROS ESTADOS

O titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), delegado Gabriel Monteiro, destacou que o pai dessa família conhecia criminosos de São Paulo e da Bahia responsáveis por outras invasões a bancos, oito na Bahia e 10 em Minas Gerais. O indivíduo já havia residido em Santa Leopoldina e conhecia bem a região de Tirol, onde os criminosos foram localizados.

"O pai da família estava planejando com esse grupo da Bahia e de São Paulo, facções especializadas em roubo a banco e em outros estabelecimentos. Ele conheceu os indivíduos e planejou durante um ano o roubo no Espírito Santo. Acreditavam haver pouca vigilância", contou.

Segundo o delegado, os criminosos ficaram no Estado por sete dias, na residência da família em Viana, se organizando para a ação. "O pai e o filho deram fuga aos criminosos e levaram até essa região de mata, depois vieram com os veículos e incendiaram em Viana", detalhou.

O filho do homem foi, inclusive, o responsável por levar a serra elétrica para cortar a árvore que bloqueou o trânsito no município. Houve ainda a participação de um cunhado, que carregou combustível e depois escondeu a serra elétrica. Já a mãe da família sabia o tempo todo da ação, segundo o delegado, e também foi presa. A identidade dos familiares ainda não foi informada pela Polícia Civil.

Assalto Santa Leopoldina

ATAQUE EM SANTA LEOPOLDINA

Os criminosos derrubaram uma árvore em uma estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados. Os bandidos usavam touca ninja e estavam fortemente armados, como deu para ver nos vídeos feitos por câmeras de videomonitoramento.

Após os tiros, começaram as explosões. Eles jogaram granadas em três bancos: Banco do Brasil, Sicoob e Banestes. De acordo com a Defesa Civil, o Banestes foi o maior prejudicado. Em cima dele funcionava uma igreja, que vai precisar ficar completamente interditada por pelo menos 30 dias. Ainda não há informação sobre quando as agências voltarão a funcionar normalmente.

Depois de saquearem os bancos, os bandidos fugiram. O ataque aconteceu no d ia do pagamento de servidores públicos, como explicou o prefeito da cidade . Pela manhã, uma dinamite foi encontrada dentro de uma das agências bancárias invadidas. O esquadrão antibombas foi acionado e detonou o material em uma área de vegetação da cidade.

Em seguida, dois veículos incendiados foram encontrados em uma zona rural de Viana, a 60km de Santa Leopoldina. A perícia da Polícia Civil foi até lá e constatou que os carros foram usados pela quadrilha.