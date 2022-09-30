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Noite de terror

Bandidos fecham ruas, atiram em viaturas e roubam bancos em Santa Leopoldina

Prefeito Romero Endringer afirma que grupo de homens com armas de grosso calibre rendeu até motoristas na estrada nesta sexta-feira (30)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 set 2022 às 06:52

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 06:52

Um grupo de homens armados invadiu Santa Leopoldina, cidade da Região Serrana do Espírito Santo, fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou pelo menos três bancos na madrugada desta sexta-feira (30). 
Bandidos fecham ruas, atiram em viaturas e roubam bancos em Santa Leopoldina
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira, o prefeito Romero Endringer (PTB) detalhou como foi a madrugada: "Muito tiro na cidade, fechou a cidade toda. Furaram os pneus das viaturas e três bancos foram arrombados: Banestes, Sicoob e Banco do Brasil. Foi por volta da 1h da manhã", relatou.

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"Foi de surpresa, botaram uma árvore em uma estrada, fechando a passagem. Fizeram caminheiro refém, fechando outra estrada, e começou o tiroteio, estavam muito bem armados com fuzil, amas de grosso calibre, muita munição de grosso calibre espalhado na cidade. Tem relatos de três carros com homens, que jogaram granadas nos bancos", completou.

Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina

DIA DE PAGAMENTO 

Segundo o prefeito, no Centro de Santa Leopoldina vivem cerca de 2 mil pessoas – outras 10 mil pessoas vivem na zona rural. 
Romero Endringer afirmou que esta sexta-feira é dia de pagamento dos servidores municipais e do Estado. Agora não se sabe se os funcionários públicos conseguirão receber. 

MORADORA RELATA MOMENTOS DE TERROR 

Uma moradora da cidade, que pediu para não ser identificada, relatou que mora ao lado do local onde as viaturas da Polícia Militar ficam estacionadas e presenciou os momentos de terror.
“Acordei com o barulho dos pneus que foram furados. Em seguida, começaram os tiros de fuzil na direção do DPM (Destacamento de Polícia Militar), que fica ao lado. Em poucos minutos começaram as explosões de bombas nas agências do Banco do Brasil, Banestes e Sicoob”, contou.
A mulher relatou ainda que conversou com o motorista de caminhão feito refém em Barra de Mangaraí, a 13 km da sede do município. “Derrubaram uma árvore e atravessaram o caminhão fechando a rodovia entre Santa Leopoldina e Vitória”.
Segundo a moradora, pelo menos oito criminosos participaram dos ataques.

Nota do Banco do Brasil

 “O Banco do Brasil informa que a agência de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, não abre nesta sexta-feira (30), após passar por ataque criminoso do tipo ‘novo cangaço’ na última madrugada. A agência foi temporariamente interditada para perícia da polícia técnica do Estado. Equipes de engenharia do BB serão deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque. Não há previsão para normalização do atendimento no município. Os clientes e usuários do BB de Santa Leopoldina podem buscar atendimento alternativo nas cidades de Santa Maria do Jetibá e Cariacica. O BB não informa valores subtraídos durante ataques às suas dependências. No âmbito das suas atribuições, o Banco colabora com as autoridades policiais competentes na investigação do caso."

Nota do Banestes

"O Banestes informa que uma equipe técnica está na Agência Santa Leopoldina e trabalha para restabelecer o atendimento o mais rápido possível, após o ataque de criminosos no município, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30).

Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços.

Os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados nas cidades vizinhas de Cariacica-Sede, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão. 

Seguem os endereços: - Cariacica-Sede: Agência de Negócios Banestes Cariacica-Sede (Rua Onofre de Oliveira, 155); Banesfácil WBV Leodoro (Rua Onofre de Oliveira, 93); terminal eletrônico Banestes Saque Pague do Posto Moxuara (Praça Getúlio Vargas, 11), que permite depósitos, saques, pagamentos e transferências entre contas Banestes; Banco 24horas localizado no Supermercado Praça Real (Rua Onofre Oliveira, 9). 

 - Endereço das demais agências Banestes: Fundão (Rua Everaldino Silva, s/nº); Santa Maria de Jetibá (Av, Frederico Grulke, 676); Santa Teresa (Av. Getúlio Vargas, 146); e Serra-Sede (Rua Rômulo Castelo, 48). 

 O Banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência."

Nota Sicoob

"Na madrugada desta sexta-feira (30) houve uma ocorrência na agência do Sicoob localizada em Santa Leopoldina. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento e as imagens disponibilizadas para as autoridades policiais que investigam o caso. Até que sejam finalizados os reparos na unidade, os associados podem realizar transações pelos canais digitais e nas agências mais próximas, de Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. A cooperativa ainda providenciará um espaço de atendimento provisório em Santa Leopoldina."

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