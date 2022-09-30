Grupo fez caminhoneiro refém e derrubou árvore para fechar Santa Leopoldina

Tronco foi utilizado para interditar rodovia em Santa Leopoldina Crédito: Leitor | A Gazeta

O grupo armado responsável por instalar o terror durante a madrugada desta sexta-feira (30) no município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo , bloqueou um trecho da ES 080 utilizando um tronco de árvore e o caminhão de um motorista, rendido pelos criminosos. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante Weolffel, participaram dos ataques cerca de oito a 10 suspeitos, que estavam em dois carros.

A ação aconteceu por volta de 2h da madrugada. O grupo chegou a Santa Leopoldina disparando tiros e interditando o acesso à cidade. Os suspeitos furaram pneus de viaturas policiais e arrombaram e saquearam três agências bancárias.

Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o coronel Márcio Celante Weolffel detalhou que, antes de chegarem ao local e começarem os ataques aos bancos, o grupo interditou a rodovia de acesso ao município (ES 080) utilizando um tronco de árvore e um caminhão. O motorista do veículo, que passava pelo trecho no momento da ação, foi feito refém e levado para a sede do município.

"Por volta de 2h da madrugada, o grupo fez o bloqueio da estrada em Barra do Mangaraí com o tronco de uma árvore. Tomaram como refém um caminhoneiro e bloquearam a estrada com o caminhão. O refém foi levado para a cidade" Coronel Márcio Celante Weolffel - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Não há informações sobre o que aconteceu com o caminhoneiro após o grupo chegar ao local. O secretário, no entanto, afirmou que os criminosos fugiram e ninguém ficou ferido.

A rodovia ES 080 foi liberada, mas o tronco usado pelos criminosos foi deixado no canteiro, como mostra a imagem registrada por um leitor de A Gazeta.

Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina

SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ES ACIONA BAHIA E MINAS GERAIS

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, equipes especializadas estão em Santa Leopoldina para fazer levantamentos sobre a ação criminosa do grupo armado. O coronel Márcio Celante Weolffel detalhou que o Estado fez contato com as secretarias de Segurança Pública da Bahia e de Minas Gerais. A Polícia Federal também foi acionada.

Isso porque, segundo o secretário, casos de ataques e roubos a bancos durante a madrugada são comuns nos Estados vizinhos que foram demandados pelo Espírito Santo.

"NOVO CANGAÇO", AFIRMA SECRETÁRIO SOBRE ATAQUE

O secretário relacionou o ocorrido durante a madrugada (30) com casos conhecidos como "novo cangaço". São ataques em cidades menores, normalmente envolvendo roubo a bancos. De acordo com Márcio Celante Weolffel, o ataque em Santa Leopoldina é considerado "pontual".

Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina

"O novo cangaço ocorre no interior da Bahia e de Minas Gerais. O último caso foi em 2018, no Espírito Santo. A ação é pontual e iremos investigar. Pode ser que eles [grupo armado] tenham vindo dos Estados vizinhos, por isso a investigação", afirma.

DOIS CARROS ENCONTRADOS QUEIMADOS EM VIANA

Dois carros foram abandonados em Viana: suspeita é que tenham sido utilizados em Santa Leopoldina Crédito: Kaique Dias

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário afirmou que dois carros foram encontrados queimados na Estrada do Peixe Verde, em Viana, nesta sexta-feira (30). Celante não deu mais detalhes sobre os veículos, mas informou que há a suspeita de que eles possam ter sido usados no ataque.