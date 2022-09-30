Roubo a bancos em Santa Leopoldina ocorreu no dia do pagamento de servidores

"O Banestes informa que uma equipe técnica está na Agência Santa Leopoldina e trabalha para restabelecer o atendimento o mais rápido possível, após o ataque de criminosos no município, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30).

Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços.

Os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados nas cidades vizinhas de Cariacica-Sede, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão.

Seguem os endereços: - Cariacica-Sede: Agência de Negócios Banestes Cariacica-Sede (Rua Onofre de Oliveira, 155); Banesfácil WBV Leodoro (Rua Onofre de Oliveira, 93); terminal eletrônico Banestes Saque Pague do Posto Moxuara (Praça Getúlio Vargas, 11), que permite depósitos, saques, pagamentos e transferências entre contas Banestes; Banco 24horas localizado no Supermercado Praça Real (Rua Onofre Oliveira, 9).

- Endereço das demais agências Banestes: Fundão (Rua Everaldino Silva, s/nº); Santa Maria de Jetibá (Av, Frederico Grulke, 676); Santa Teresa (Av. Getúlio Vargas, 146); e Serra-Sede (Rua Rômulo Castelo, 48).

O Banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência."

