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Posse ilegal de arma

Polícia identifica homem que fez disparos para o alto na Serra

O comerciante, de 32 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão no último dia 27, mas o caso só foi divulgado nesta quinta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2022 às 20:32

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 20:32

A Polícia Civil do Espírito Santo identificou o homem que assustou moradores do bairro Eldorado, na Serra, após gravar um vídeo atirando para o alto e divulgar na internet. O homem, de 32 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão no último dia 27, mas o caso só foi divulgado nesta quinta-feira (29).
De acordo com a PCES, moradores afirmaram que essa não é a primeira vez que o homem efetua os disparos. O suspeito, que não foi identificado, seria um comerciante da região. Também foi verificado que a arma de fogo estava registrada no nome dele. 
“A Polícia foi acionada pelos moradores que disseram que os disparos não foram efetuados apenas uma única vez, mas várias vezes, colocando toda a comunidade em temor. Essa operação é uma resposta importante para a população, porque, embora esses disparos em via pública fossem realizados a esmo e para o alto, poderiam vir a acertar e vitimar alguém”, afirmou o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.
Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos uma pistola Glock G22 (utilizada nos vídeos) 132 munições calibre .40, uma garrucha artesanal, uma espingarda de chumbinho e 29 pacotes de cigarro contrabandeado.
Material apreendido com comerciante que atirou para o alto no bairro Eldorado, na Serra
Todo este arsenal apreendido com comerciante que atirou para o alto no bairro Eldorado, na Serra Crédito: Polícia Civil
A corporação informou ainda que o homem vai ser indiciado por posse ilegal de arma de fogo, por disparo de arma de fogo e também por vender ou ter mercadoria proibida pela lei brasileira, conforme previsto no artigo 334-A, §1º, inciso IV, do CP. O suspeito responde ao crime em liberdade.
“Além disso, considerando a natureza dos crimes, foi oficiada a Polícia Federal para a reavaliação do registro da arma de fogo expedida em favor do investigado”, concluiu o delegado.

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