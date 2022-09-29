No Caparaó

Adolescente de 13 anos é encontrada sem roupas e dupla vai presa em Iúna

A garota estava com lesões e desorientada em um cafezal. Um homem de 24 anos foi preso por estupro de vulnerável; Além dele, o namorado da vítima também responderá por ato análogo
Beatriz Caliman

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 18:07

Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó
A menina de 13 anos foi encontrada despida em um cafezal na cidade de Iúna, no Caparaó Crédito: Alcino Júnior/Prefeitura de Iúna
Uma adolescente de 13 anos foi encontrada caída e despida por um morador de Iúna, enquanto ele estava passando por um carreador de café na manhã dessa quarta-feira (28). O namorado dela, de 14 anos, e um homem, de 24 anos, que teria oferecido bebido alcoólica para a menor, foram detidos.
Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Conselho Tutelar. O homem que encontrou a jovem prestou socorro, vestiu as roupas nela, e a levou até a casa de uma vizinha, pois sabia que a menina era conhecida da família dessa mulher.
A moradora contou ao Conselho Tutelar que a garota estava com as roupas sujas, apresentava lesões nas costas e mostrava-se desorientada, como se estivesse embriagada.
A mulher e as irmãs deram banho na adolescente e neste momento, notaram que as partes íntimas estavam sujas — não foi especificado no boletim registrado o que seria o termo "sujo". Ela foi encaminhada para o pronto atendimento do município pelo Conselho Tutelar, que havia sido acionado pela moradora.
Durante o atendimento médico, a mãe da adolescente foi ao local e disse por volta das 21h da última terça-feira (27), a irmã dela saiu com a sobrinha para assistir a um jogo de futebol, em um campo próximo à casa. Mais tarde, a tia da menina retornou para casa e contou que a adolescente iria embora com o namorado, de 14 anos.
Para a polícia e a equipe do Conselho Tutelar, a menina contou que saiu do jogo com o namorado e outro homem, que teria oferecido uma bebida alcoólica para ela. Após beber, a jovem afirmou só se recordar de um homem prestando socorro quando a encontrou em um cafezal.

DETIDOS

A Polícia Militar foi até a casa do rapaz e do adolescente, que moram em Córrego do Recreio, no interior do município de Irupi. Ao ver a polícia, o homem de 24 anos pulou uma janela dos fundos da residência, porém foi surpreendido pelos militares. Na sequência ele acabou imobilizado e detido. Já o namorado dela não reagiu.
A casa onde eles estavam, segundo a polícia, era do pai do adolescente de 14 anos. O familiar estava presente no momento do fato e acompanhou o filho até a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. Já o adolescente, responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Sul.

