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Violência

Polícia investiga denúncia de estupro contra criança em Vargem Alta

Escola onde menina estuda recebeu a informação de abuso e acionou os órgãos competentes. Suspeito seria namorado de um parente da vítima
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 set 2022 às 19:03

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 19:03

A Polícia Civil de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, investiga uma denúncia de abuso sexual contra uma menina de 10 anos. Na manhã desta quinta-feira (31), a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados até a escola onde a criança estuda. 
Quando a polícia chegou ao local, já estava na escola uma equipe do Conselho Tutelar. Os militares receberam a informação de que o suspeito seria o namorado de um parente da vítima.  Em seguida, os militares foram até a residência onde o suspeito residia, mas ele não foi localizado. No local, uma espingarda de fabricação caseira, calibre 12, foi apreendida.
A menina, segundo a Polícia Militar, foi encaminhada para realizar exames de corpo de delito. O Conselho Tutelar informou que acompanha o caso, mas não poderia dar mais informações.
A assessoria de imprensa da Prefeitura de Vargem Alta explicou que o caso é extremamente sigiloso e que a administração municipal não pode passar detalhes, mas frisou que a denúncia não envolve o ambiente escolar nem funcionários. "A escola recebeu uma denúncia e apenas acionou as autoridades competentes", informou.
Polícia Civil disse que o caso segue em investigação, mas, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou.

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