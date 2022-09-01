Polícia investiga denúncia de estupro contra criança em Vargem Alta

Quando a polícia chegou ao local, já estava na escola uma equipe do Conselho Tutelar. Os militares receberam a informação de que o suspeito seria o namorado de um parente da vítima. Em seguida, os militares foram até a residência onde o suspeito residia, mas ele não foi localizado. No local, uma espingarda de fabricação caseira, calibre 12, foi apreendida.