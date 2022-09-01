Polícia investiga denúncia de estupro contra criança em Vargem Alta

A Polícia Civil de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, investiga uma denúncia de abuso sexual contra uma menina de 10 anos. Na manhã desta quinta-feira (31), a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados até a escola onde a criança estuda.
Quando a polícia chegou ao local, já estava na escola uma equipe do Conselho Tutelar. Os militares receberam a informação de que o suspeito seria o namorado de um parente da vítima. Em seguida, os militares foram até a residência onde o suspeito residia, mas ele não foi localizado. No local, uma espingarda de fabricação caseira, calibre 12, foi apreendida.
A menina, segundo a Polícia Militar, foi encaminhada para realizar exames de corpo de delito. O Conselho Tutelar informou que acompanha o caso, mas não poderia dar mais informações.
A assessoria de imprensa da Prefeitura de Vargem Alta explicou que o caso é extremamente sigiloso e que a administração municipal não pode passar detalhes, mas frisou que a denúncia não envolve o ambiente escolar nem funcionários. "A escola recebeu uma denúncia e apenas acionou as autoridades competentes", informou.
A Polícia Civil disse que o caso segue em investigação, mas, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou.