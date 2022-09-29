Ladrão tenta assaltar loja, é agredido e atira contra dono em Itarana

Um homem armado tentou assaltar uma loja de eletrônicos no Centro de Itarana, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, durante a ação do suspeito, um dos donos da loja pegou um bastão e atingiu o homem na mão que ele segurava a arma. O assaltante saiu correndo e tentou atirar contra a vítima, mas o tiro acabou acertando um carro que estava estacionado na rua. Ninguém ficou ferido.
O suspeito chegou ao local e pediu para olhar celulares. Em seguida, ele apontou a arma para uma mulher, que também é proprietária da loja, e anunciou o assalto, ordenando que colocasse todos os aparelhos em uma mochila.
Neste momento, o marido da vítima pegou um bastão e golpeou o suspeito. O homem saiu correndo, subiu em uma moto e efetuou um disparo na direção do dono da loja. Um veículo que estava estacionado foi atingido.
O suspeito conseguiu fugir, e deixou para trás a mochila com os celulares roubados e também onze munições. De acordo com a PM, buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.
A Polícia Civil enviou nota, na manhã desta sexta-feira (30), que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Itarana que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse a corporação.
Atualização
30/09/2022 - 11:47
A Polícia Civil enviou nota, na manhã desta sexta-feira (30), informando sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.