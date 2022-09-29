Carga de condensadores avaliada em R$ 700 mil é recuperada no ES

Uma carga com 738 condensadores – responsável pela troca de calor do ar-condicionado – foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
nesta quinta-feira (29), no Espírito Santo
. O material está avaliado em mais de R$700 mil, segundo informou a corporação.
Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o caminhão com a carga saiu de Jundiaí, em São Paulo, e tinha como destino o município da Serra. No meio do caminho, porém, o motorista se encontrou com um outro funcionário da mesma empresa onde trabalha, para fazer a troca da carga.
A PRF
explicou que os criminosos praticavam a tática de "chave na mão", ou seja, quando o contratado finge ao dono da mercadoria e autoridades policiais que foi furtado, com o objetivo de destinar a carga para outro local. O motorista com o material roubado foi parado em Viana por policiais rodoviários, que já investigavam uma denúncia do crime.
O policial rodoviário federal Marcel Haase acredita que o compartimento de carga foi trocado ainda em São Paulo. O motorista que estava com o material roubado confessou que uma terceira pessoa iria receber o material roubado em Cariacica. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil.
Ainda de acordo com Haase, a carga também será encaminhada para a PC. Neste caso, o policial informou que o delegado define se a carga vai ser devolvida à empresa que contratou o serviço ou se ficará retirada até o final da investigação.