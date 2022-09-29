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Iria para Serra

Carga de condensadores avaliada em R$ 700 mil é recuperada no ES

PRF interceptou o veículo na altura do posto de Viana e identificou a prática golpista conhecida como "chave na mão", quando a carga é trocada de caminhão para simular um roubo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

29 set 2022 às 16:33

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 16:33

Carga de condensadores apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou a carga no município de Viana, nesta quinta-feira (29) Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Uma carga com 738 condensadores – responsável pela troca de calor do ar-condicionado – foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (29), no Espírito Santo. O material está avaliado em mais de R$700 mil, segundo informou a corporação. 
Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o caminhão com a carga saiu de Jundiaí, em São Paulo, e tinha como destino o município da Serra. No meio do caminho, porém, o motorista se encontrou com um outro funcionário da mesma empresa onde trabalha, para fazer a troca da carga.
A PRF explicou que os criminosos praticavam a tática de "chave na mão", ou seja, quando o contratado finge ao dono da mercadoria e autoridades policiais que foi furtado, com o objetivo de destinar a carga para outro local. O motorista com o material roubado foi parado em Viana por policiais rodoviários, que já investigavam uma denúncia do crime.

O que é "chave na mão"?

Nessa modalidade de crime, o contratado para transportar a mercadoria, ciente do grande valor da carga, passa a informação privilegiada para um comparsa. Os dois se encontram e o segundo membro da quadrilha, em posse de outra carreta, pega todo o material. Em seguida, o contratado afirma ao dono da mercadoria e à autoridade policial que foi furtado, justificando assim o sumiço da carga. 

Entenda

O policial rodoviário federal Marcel Haase acredita que o compartimento de carga foi trocado ainda em São Paulo. O motorista que estava com o material roubado confessou que uma terceira pessoa iria receber o material roubado em Cariacica. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil.
Carga de 738 condensadores apreendida pela PRF
Carga de 738 condensadores apreendida pela PRF Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Ainda de acordo com Haase, a carga também será encaminhada para a PC. Neste caso, o policial informou que o delegado define se a carga vai ser devolvida à empresa que contratou o serviço ou se ficará retirada até o final da investigação.

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