Carga de condensadores avaliada em R$ 700 mil é recuperada no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou a carga no município de Viana, nesta quinta-feira (29) Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Uma carga com 738 condensadores – responsável pela troca de calor do ar-condicionado – foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (29), no Espírito Santo . O material está avaliado em mais de R$700 mil, segundo informou a corporação.

Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o caminhão com a carga saiu de Jundiaí, em São Paulo, e tinha como destino o município da Serra. No meio do caminho, porém, o motorista se encontrou com um outro funcionário da mesma empresa onde trabalha, para fazer a troca da carga.

PRF explicou que os criminosos praticavam a tática de "chave na mão", ou seja, quando o contratado finge ao dono da mercadoria e autoridades policiais que foi furtado, com o objetivo de destinar a carga para outro local. O motorista com o material roubado foi parado em Viana por policiais rodoviários, que já investigavam uma denúncia do crime.

O que é "chave na mão"? Nessa modalidade de crime, o contratado para transportar a mercadoria, ciente do grande valor da carga, passa a informação privilegiada para um comparsa. Os dois se encontram e o segundo membro da quadrilha, em posse de outra carreta, pega todo o material. Em seguida, o contratado afirma ao dono da mercadoria e à autoridade policial que foi furtado, justificando assim o sumiço da carga. Entenda

O policial rodoviário federal Marcel Haase acredita que o compartimento de carga foi trocado ainda em São Paulo. O motorista que estava com o material roubado confessou que uma terceira pessoa iria receber o material roubado em Cariacica. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil.

Carga de 738 condensadores apreendida pela PRF Crédito: Paulo Ricardo Sobral