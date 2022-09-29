ES confirma morte por febre maculosa; casal está em estado grave

Casos investigados são de moradores de Rio Muqui Pedra, interior de Itapemirim Crédito: Alice Sousa

As amostras dos pacientes foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), onde foi feita testagem usando a técnica molecular de PCR em tempo real (RT-PCR). A Secretaria de Estado da Saúde afirmou que atuou em regime de urgência para a rápida liberação dos resultados.

Sesa ressaltou ainda que, junto aos profissionais da vigilância municipal e da Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim, tem articulado ações para investigação dos casos confirmados, sendo a linha de investigação a transmissão via carrapato. Equipes da secretaria estão na cidade para realização das ações.

CASAL COM A DOENÇA ESTÁ EM ESTADO CRÍTICO, DIZ HOSPITAL

É crítico o estado de saúde de Ana Carolina Batista e do marido Bruno Batista, internados no Hospital Evangélico Litoral Sul com febre maculosa, segundo o diretor técnico e coordenador da unidade, Marlus Thompson. Outras três pessoas internadas no local, entre elas um primo de Ana Carolina, tiveram o resultado descartado para a doença e devem receber alta em breve.

Ana Carolina e Bruno estão internados Crédito: Reprodução

“Nós temos um casal internado e a situação deles, infelizmente, é extremamente crítica. Três pessoas foram internadas e os exames iniciais que recebemos ontem (28) da Sesa tiveram resultado negativo. O estado de saúde desses pacientes é bom e a gente vai reavaliá-los e, provavelmente, vão ser liberados em breve”, destacou o médico intensivista.

O médico destacou que o que mais prejudicaria na recuperação e que poderia agravar os casos demora seria a demora no diagnóstico da doença.

"A febre maculosa é uma doença que pode ter uma evolução muito benigna, se ela for detectada cedo. O atraso do diagnóstico, o atraso do início da medicação pode levar a formas graves da doença, como foi o caso do casal, pois a suspeita inicial era de dengue" Marlus Thompson - Médico intensivista e diretor do Hospital Evangélico Litoral Sul

INVESTIGAÇÃO SOBRE CONSUMO DE CARNE DE CAÇA E PESCARIA

Há a suspeita de que os pacientes tenham se contaminado após consumir carne de caça. A Prefeitura de Itapemirim chegou a informar que a carne foi enviada ao Laboratório Central (Lacen) para análise e que aguarda o resultado.

No entanto, nesta sexta-feira, em nota, a prefeitura disse que o município e a Sesa trabalham com a linha de investigação epidemiológica de que a contaminação ocorreu em uma provável área distante da comunidade de Rio Muqui, onde foi realizada uma pescaria por dois dos pacientes confirmados.

Segundo a prefeitura, equipes da Vigilância Epidemiológica municipal e estadual estão realizando uma varredura, com coleta de material, para uma pesquisa entomológica na área onde residem os pacientes e no local da pescaria.

ESCOLAS

Ainda nesta sexta-feira uma equipe da Secretaria de Saúde se reunirá com os pais dos alunos de Rio Muqui, para informar sobre a transmissão e evolução da doença. A prefeitura disse que até o presente momento não há motivo para suspensão das aulas.