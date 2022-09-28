Itapemirim tem morte e suspeitas de febre maculosa por consumo de carne de caça

Febre maculosa é uma doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato Crédito: Pixabay

O município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, investiga a ocorrência de febre maculosa – doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato – após registrar uma morte e outras cinco notificações de pessoas com sintomas da doença. A Secretaria de Saúde da cidade afirmou que analisa se há relação com o consumo de carne de caça pelos pacientes.

Dos seis casos notificados, dois foram confirmados por exame laboratorial. Há ainda um paciente com suspeita da doença internado na UTI do Hospital Evangélico, no Litoral Sul, que também aguarda o resultado.

Outros dois pacientes suspeitos estão internados em uma clínica médica do mesmo hospital. Ainda não há informações se esses fizeram os exames para análise.

O município confirmou ainda um óbito. O paciente estava hospitalizado em Cachoeiro de Itapemirim, e morreu nesta terça-feira (27). Os exames dele ainda estão sendo analisados.

O QUE DIZ O HOSPITAL EVANGÉLICO

O Hospital Evangélico Litoral Sul ressaltou a informação de que dois casos suspeitos de febre maculosa foram confirmados.

"Um casal da região de Itapemirim está internado em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros três pacientes estão internados com suspeita da mesma doença e o estado geral deles é bom", afirma a nota.

"A Direção afirma ainda que a Vigilância Sanitária foi acionada, tanto a estadual como a municipal, assim como o Laboratório Central do Estado, o Lacen, também foi comunicado dos casos", finaliza o texto.

SANTA CASA CONFIRMA MORTE

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que um paciente com suspeita de febre maculosa deu entrada na unidade na última segunda-feira (26), em estado grave. "Embora tenha recebido todos os cuidados da equipe médica, não resistiu e veio a óbito na madrugada de terça-feira (27)", afirma a nota.

"O paciente fez o exame, a amostra foi enviada ao Laboratório Central (Lacen), para confirmar as causas da morte, mas o resultado ainda não foi divulgado", finaliza o texto.

CONSUMO DE CARNE DE CAÇA

Há a suspeita de que os pacientes possam ter se contaminado após consumir carne de caça. A Prefeitura informou que a carne foi enviada ao Laboratório Central (Lacen), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para análise, e aguarda o resultado.

“Vale salientar que a febre maculosa é transmitida por carrapato contaminado por bactéria e é pouco provável a transmissão através da ingestão de carnes. Ressaltamos que a região e todos os pacientes estão sendo acompanhados e monitorados pela vigilância epidemiológica do município com o apoio do Estado”, informou a prefeitura em nota.

SUSPEITA: CARNE DE CAPIVARA

Apesar disso, em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o secretário de Saúde Joselino Marquezine disse que vai investigar duas situações contadas pelos próprios moradores.

A primeira é que algumas pessoas fizeram uma comemoração e tiveram acesso a uma carne de caça de capivara. A outra é de uma pescaria, em que as pessoas envolvidas haveriam tido contato com fezes de capivara. “Isso então levantou a suspeita e que está sendo investigada essas duas linhas”, esclareceu o secretário.

Em nota, a Secretaria da Saúde (Sesa) , por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), informou que "a Vigilância Epidemiológica do município de Itapemirim notificou 02 casos confirmados de febre maculosa; outros 03 casos suspeitos estão em investigação, sendo 01 de óbito. Os pacientes suspeitos estão hospitalizados recebendo tratamento adequado. O Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen/ES) está trabalhando em regime de urgência para rápida liberação dos resultados dos casos suspeitos".

De acordo com o órgão, o primeiro caso confirmado foi notificado no dia 23 de setembro e confirmado no dia 26 deste mês. E uma equipe do CIEVS está no município auxiliando na investigação desses casos. "Vale ressaltar que os pacientes em tratamento estiveram recentemente ou moram em área rural onde ocorre a circulação dos animais hospedeiros, bem como do carrapato estrela", comunicou.