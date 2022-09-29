Acusado de matar vizinho a facadas é preso em Jardim da Penha

Janilto Magalhães Lopes (foto), de 45 anos, é acusado de matar Douglas Cosme da Silva, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

BRIGA ENTRE VIZINHOS TERMINOU EM MORTE

Douglas Cosme foi morto após levar uma facada durante uma briga na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

"Douglas e o pai do acusado iniciam uma discussão no bar e caminham até a casa do Jaime (pai de Janilto). Quando estão chegando em casa, alguém comenta que Douglas havia agredido Jaime, cujos filhos saem e vão para cima da vítima. Começam, então, as agressões mútuas", contou.

"A briga continua até que Janilto pega uma faca e atinge o coração da vítima, que cai no chão, já praticamente morta. O filho do Douglas, que é uma criança, presencia a facada" Daniel Fortes - Delegado adjunto da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

O cumprimento do mandado de prisão aconteceu depois que a equipe se dirigiu à empresa de ônibus em que Janilto trabalhava e soube que ele estava de licença médica. "Continuamos as diligências e descobrimos que ele teria que buscar um cartão no banco. Fizemos um cerco na Praia de Camburi e ele foi preso."

De acordo com o delegado adjunto, o acusado nega a participação no crime, "mas várias testemunhas confirmam, inclusive o pedreiro que socorreu a vítima e o filho da vítima". Ele está no Centro de Triagem de Viana e responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa.

PEDREIRO TEVE QUE MUDAR DE BAIRRO

TV Gazeta que o Na época do assassinato, a mãe de Douglas contou àque o filho teria sido morto por um pedreiro , após uma briga, porque o profissional queria receber um valor acima daquele que havia sido combinado para o serviço feito na casa. As investigações, porém, descartaram essa versão.

"Essa suposta participação fez com que fotos do pedreiro fossem divulgadas como sendo de um dos autores. Tinham pessoas que queriam fazer justiça com as próprias mãos, e ele teve que sair do bairro. Os dois realmente discutiram em relação à cobrança, mas a discussão cessou", esclareceu Daniel Fortes.

FILHO PRECISA DE ACOMPANHAMENTO

Após presenciar o pai levando a facada, o menino de dez anos está fazendo acompanhamento psicológico. "A gente tem contato com a família, que nos informou que ele está em tratamento para poder amenizar o trauma que foi criado em função da cena vista", revelou o delegado.